Владимир Путин утвердил дорожную карту строительства больниц в Севастополе

Президент России Владимир Путин поручил утвердить план мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию трех новых медицинских учреждений Севастополя.

Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.



«Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по строительству в Севастополе и вводу в эксплуатацию больницы скорой медицинской помощи, городской инфекционной больницы на 200 коек и многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, а также обеспечить реализацию этого плана мероприятий», – говорится в указе.

Поручение дано Кабинету министров РФ и правительству Севастополя. Его следует выполнить до 1 сентября с последующим ежеквартальным докладом.

Кроме того, президент поручил проанализировать доступность и эффективность качества оказания медицинской помощи в Севастополе, в том числе паллиативной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Второе поручение необходимо выполнить до 20 сентября.