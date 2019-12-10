Власти Украины готовы к «газовой войне» с Россией

10 декабря 2019     15
Власти Украины готовы к «газовой войне» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключил, что договариваться с Россией о транзите газа предстоит уже в ходе «газовой войны». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, просто, возможно, с «газовой войной», – написал Гончарук об итогах переговоров по транзиту газа, которые прошли между Владимиром Путин и Владимиром Зеленским в Париже. 

По словам Гончарука, Украина к такому развитию событий «полностью готова».

Напомним, что первая «газовая война» между Россией и Украиной была в январе 2009 года. К концу 2008 года не был продлен контракт между российской и украинской газовыми компаниями, поэтому с 1 января подача газа для Украины была остановлена, хотя поставки по украинскому газопроводу для европейских потребителей продолжались.

После того, как Украина начала отбирать из газопровода топливо, предназначенное для Европы, Россия полностью прекратила поставки газа, которые возобновились только к 20 января. Без отопления остались миллионы потребителей, как на Украине, так и в ЕС.



Вторник, 10 декабря 2019 г. 221

Источник: Портал Информер

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