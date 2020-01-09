Власти Украины считают, что авиалайнер, потерпевший крушение в Иране, мог быть сбит зенитной ракетой

Одной из возможных причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране могла стать ракета, выпущенная из российского зенитного ракетного комплекса «Тор». Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в комментарии украинскому сайту «Цензор.нет».

По его словам, эта версия тщательно изучается. Украинские специалисты, направленные в Иран для расследования всех обстоятельств ЧП, будут искать обломки ракеты. Кому может принадлежать ракетная установка, Данилов не стал уточнять.

Среди других версий также рассматривается взрыв на борту упавшего лайнера, произошедший в результате теракта, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, столкновение самолета с беспилотником или другим летающим объектом.







Четверг, 9 января 2020 г. 492

Источник: Портал Информер