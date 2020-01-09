Власти Украины считают, что авиалайнер, потерпевший крушение в Иране, мог быть сбит зенитной ракетой

Одной из возможных причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране могла стать ракета, выпущенная из российского зенитного ракетного комплекса «Тор». Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в комментарии украинскому сайту «Цензор.нет».
По его словам, эта версия тщательно изучается. Украинские специалисты, направленные в Иран для расследования всех обстоятельств ЧП, будут искать обломки ракеты. Кому может принадлежать ракетная установка, Данилов не стал уточнять.
Следы от возможного попадания поражающих элементов зенитной ракеты
Среди других версий также рассматривается взрыв на борту упавшего лайнера, произошедший в результате теракта, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, столкновение самолета с беспилотником или другим летающим объектом.
Четверг, 9 января 2020 г. 492
Источник: Портал Информер
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