Вместо освещения дорог власти предпочитают разорять севастопольцев

Приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры о введении ограничения скорости на трассах Гагаринского района не решает проблему, а обогащает частную компанию за счет горожан.

24 января приказ за подписью и.о. директора департамента транспорта Евгения Исакова ввел ограничение скорости до 40 км/час на следующих автодорогах Севастополя:

— Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент;

— Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья;

— Фиолентовское шоссе – порт Камышовая бухта до ул.Вакуленчука;

— ул. Индустриальная.

Если судить по тексту приказа, то делается это исключительно в интересах безопасности севастопольцев, так как вышеуказанные дороги недостаточно освещены.

Однако вместо того, чтобы устранить угрозы для автомобилистов и пешеходов путем установки дополнительного освещения, власти предпочли более простой и менее затратный для себя путь – установить камеры фиксации нарушений скоростного режима.

Это еще можно было понять, если доходы от штрафов, полученные на основании показаний камер, оседали в городском бюджете.

Как бы не так! При более внимательном взгляде на проблему видно, что вместо наполнения казны в правительстве предпочитают обогащать частную фирму за счет карманов севастопольцев.

Эта история началась еще в 2016 году, когда по инициативе экс-губернатора Овсянникова городским правительством было подписано концессионное соглашение сроком на 12 лет с компанией VessoLink. Согласно ему фирма должна была внедрить комплекс систем автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также обустроить 1000 парковочных мест.

По состоянию на сентябрь 2018 года в городе было установлена 118 камер. С тех пор их количество выросло еще на несколько десятков рубежей фото- и видеофиксации.

Между тем, как стало известно «Форпост–Севастополь», вопрос, на каком основании в городе работают камеры видеофиксации, был поднят бизнес-сообществом во время прошедшего «Диалога с бизнесом» в недавно открытом деловом центре. Вице-президент РСПП Павел Лебедев поинтересовался у вице-губернатора Марии Литовко, какие доходы получает бюджет города от штрафов с автовладельцев Севастополя?

Выяснилось, что от этой концессии город получает какие-то смешные 10%, то есть соглашение не приносит городу практически ничего.

И теперь, когда в городе появился новый губернатор, вместо того, чтобы пересмотреть условия соглашения, имеющего определенные признаки коррупционной составляющей, подчиненные губернатора не только не делают этого, а инициируют установку новых камер!

По всей вероятности, это видится им проще и выгодней, нежели просить у федерального центра средства на освещение трасс и контролировать ход работ.

К слову говоря, в ГИБДД настаивали как раз на таком варианте.

«На Фиоленте за последние несколько лет количество проживающих резко увеличилось, поток транспорта просто в десятки раз вырос. Это объект нашего постоянного внимания. Поначалу мы с пониманием относились к ситуации: у Севастополя было мало соответствующих мощностей. Теперь построена ТЭЦ. Все, что зависит от Госавтоинспекции, сделано: нами вынесено представление от моего имени как главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Севастополя в адрес руководителя департамента транспорта как раз о приведении дорог в соответствие с требованиями ГОСТа по освещенности улиц», — рассказал «Объективу» начальник севастопольского ГИБДД Денис Разоренов.

В ответ на представление ГИБДД в городском правительстве предпочли дать возможность концессионерам из VessoLink подзаработать на десятке новых камер.

Безусловно, соблюдение ПДД необходимо, это подтвердит любой здравомыслящий участник дорожного движения.

Вот только власти предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления, перекладывая ответственность на севастопольцев, вместо того, чтобы заняться своими прямыми обязанностями – повышать качество жизни жителей города-героя.

Может дело в том, что между разговорами об этом и реальными делами, как говорил классик — «дистанции огромного размера».

Форпост-Севастополь.ru

Источник: Портал Информер