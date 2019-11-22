Вместо цирка - общежитие: градостроительные «пердимонокли» в Севастополе

21 ноября в Севастополе, на территории спортивного комплекса «им. 200-летия Севастополя», состоялось выездное заседание постоянного комитета Законодательного Собрания по образованию, науке, культуре и спорту.

«Мы посмотрели проект, детально ознакомились информацией в отношении реконструкции старых объектов и строительстве новых. Хочется надеяться, что севастопольцы в ближайшем будущем получат этот объект и он станет украшением нашего города», – цитирует председателя комитета по образованию, науке, культуре и спорту Елену Глотову пресс-служба Заксобрания Севастополя.Спортивно-оздоровительный комплекс «им. 200-летия Севастополя» давно находится в полуразрушенном состоянии. Реконструировать объект намеревались при украинской власти в 2008 году. В то время начатые демонтажные работы так и не были завершены.

Дальше составления плана дело не сдвигается с мертвой точки. По сей день «красуются» разрушенные спортивные трибуны, вздувшиеся дорожки стадиона, пустые, поросшие травой, чаши бассейна и вселяющие ужас помещения, где было бы комфортно алкоголикам и наркоманам.

Сейчас есть утверждённый Госстройэкспертизой проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса, найден подрядчик. После подписания договора с победителем конкурса, здесь должна начаться работа.«На первом этапе предполагается реконструкция трибуны для зрителей на две тысячи мест, универсального стадиона с легкоатлетическим ядром, мачты наружного освещения игрового поля, 4 теннисных кортов, волейбольной и баскетбольной площадок. Предусмотрены парковки и стоянки, запланировано благоустройство и озеленение территории», — заявил заместитель директора департамента капитального строительства Даниил Кирилкин.

После завершения этих работ строители перейдут к обустройству крытого бассейна и реабилитационно-восстановительного центра. Отдельные этапы строительства – бассейн для водного поло и ледовая арена.«Мы увидели готовность правительства выполнить эти работы, причем в очень короткий срок. Кроме того, встретили понимание со стороны департамента капстроительства, управления по делам молодежи и спорта в том, что необходимо учитывать мнение спортивных федераций при строительстве таких профильных объектов.

При строительстве комплекса необходимо обратить внимание на особенности дорожно-транспортной инфраструктуры. К сожалению, сейчас подходы и подъезды к объекту не благоустроены. Мы надеемся, что и вопрос с цирком будет решён – он нецелесообразен на этом месте. Возможно, здесь оптимально разместить спортивное общежитие», – отметила Елена Глотова.

Срок окончания работ по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в соответствии с Федеральной целевой программой – конец 2020 года. Тем не менее, уже сейчас представители исполнительной власти ведут речь о его продлении до 2022 года. Готовые по мере строительства объекты будут вводится в эксплуатацию поэтапно.







Пятница, 22 ноября 2019 г. 931

Источник: Портал Информер