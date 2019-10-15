Вмешательство севастопольской прокуратуры предотвратило трагедию

В Нахимовском районе Севастополя находится детская спортивная площадка, которая находится в охранной зоне высоковольтной линии электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что площадка располагается в районе дома №33 в поселке Заря Свободы, в зоне высоковольтной линии электропередач ООО «Севастопольэнерго» ВЛ-35 кВ.

Это создает опасность для жизни и здоровья местных жителей, и особенно – малышей.

По результатам проверки руководство районной прокуратуры предъявило в Нахимовский районный суд исковое заявление с требованием обязать ГУПС «УК «Север» перенести площадку в безопасное место.

Суд иск удовлетворил.







Вторник, 15 октября 2019 г. 158

Источник: Портал Информер