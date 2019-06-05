Внимание! Временное ограничение дорожного движения в Севастополе до 30 июня

5 июня 2019     17
Внимание! Временное ограничение дорожного движения в Севастополе до 30 июня

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры информирует жителей и гостей Севастополя о введении временных ограничений движения в связи проведением ремонтных работ по ул. Леваневского.

С 16 мая до 30 июня временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств введены на участках:

– ул. Леваневского от пересечения с ул. Челюскинцев до пересечения с ул. Каманина;

– ул. Челюскинцев от пл. Кролевецкого до пересечения с ул. Каманина;

– ул. Каманина от пересечения с ул. Челюскинцев до пересечения с ул. Леваневского.

Также на участке ул. Леваневского от пересечения с ул. Челюскинцев до пересечения с ул. Каманина будут введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств, за исключением общественного.

Двухстороннее движение вводится на участке ул. Леваневского от пересечения с ул. Челюскинцев до пересечения с ул.Каманина и на участке ул. Каманина от пересечения с ул. Челюскинцев до пересечения с ул. Леваневского.

Источник: Портал Информер

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