Внимание! Временное ограничение остановки и стоянки транспорта в Севастополе

Департамент транспорта приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

Исключение сделано для автотранспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников концерта.

Временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств при проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства, вводится на пл. Нахимова с 1 по 6 ноября.

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