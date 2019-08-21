Внимание! Временное ограничение скорости и остановки транспорта на Фестивале экстремальных видов туризма «X-FEST»

21 августа 2019     26
Внимание! Временное ограничение скорости и остановки транспорта на Фестивале экстремальных видов туризма «X-FEST»

В связи с проведением Фестиваля экстремальных видов туризма «X-FEST» департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупреждает о временном ограничении максимальной скорости, остановки и стоянки транспорта.

Временные ограничения максимальной скорости движения до 50 км/ч вводятся с 11:00 24 августа до 23:59 25 августа на участке автомобильной дороги Ялта – Севастополь, км 65+010 – км 66+800.

Также вводятся ограничения остановки и стоянки транспортных средств на участке автомобильной дороги Ялта – Севастополь, км 65+182 – км 66+999 (справа) и км 65+182 – км 66+999 (слева), по автомобильной дороге Подъезд к с. Морозовка.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на фестиваль на личном транспорте, воспользовавшись трансфером от организаторов.

Автобусы на гору Гасфорта будут отправляться от площади Ушакова, с 5 км и Артбухты.

24 и 25 августа с 10:00 до 00:00 автобусы будут курсировать по маршрутам: пл. Ушакова – гора «Госфорт», 5 км – гора «Госфорт», Артбухта – гора «Госфорт».

Напомним, 24-25 августа у подножия горы Гасфорта в Севастополе состоится самое яркое событие лета – фестиваль экстремального туризма X-FEST.

Он будет проходить уже в третий раз, в этом году событие станет одним из самых масштабных в России.

Два дня, полные захватывающих соревнований, выступлений звезд мирового экстрима, шоу-программы с мировыми рекордами, 16 интерактивных площадок для всех посетителей, яркие музыкальные концерты, сотни участников и тысячи гостей со всей страны. 


Среда, 21 августа 2019 г. 98

Источник: Портал Информер

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