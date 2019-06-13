Внимание! Временное перекрытие рейда в Севастополе

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры информирует жителей и гостей города о перекрытии рейда в Севастопольской бухте.
В связи с проведением мероприятий по подготовке и проведению показа боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники флота в период проведения Международного военно-технического форума «Армия-2019» временное ограничение движения морского общественного транспорта будет введено 14, 18, 21, 25 и 28 июня с 09:00 до 13:00.
Для перевозки пассажиров будут организованы маршруты: № 150, № 150-А, № 151, № 151-А, № 152, № 152-А, № 153 с пл. Нахимова и с пл. Захарова.
Источник: Портал Информер
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