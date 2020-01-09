Внимание! В Севастополе вновь перекроют рейд

На время перекрытия будет организовано дополнительное автобусное сообщение город (пл. Суворова) – Северная сторона.

Внимание! Сегодня, 9 января, с 14.00 Черноморским флотом Российской Федерации будет перекрыт рейд.

Внимание! В Севастополе вновь перекроют рейд Внимание! Сегодня, 9 января, с 14.00 Черноморским флотом Российской Федерации будет перекрыт рейд. На время перекрытия будет организовано дополнительное …



Ушел из жизни директор Cевастопольского центра туризма и спорта Юрий Негребецкий Юрию Анатольевичу было 63 года. Последние 8 лет он возглавлял Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи. Под …



Таиланд возглавил рейтинг зимних путешествий россиян Таиланд стал безусловным лидером среди стран, куда этой зимой путешественники из России летят пережидать холода более, чем на три недели. …

