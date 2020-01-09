Внимание! В Севастополе вновь перекроют рейд

9 января 2020     9
Внимание! В Севастополе вновь перекроют рейд

Внимание! Сегодня, 9 января, с 14.00 Черноморским флотом Российской Федерации будет перекрыт рейд.

 

На время перекрытия будет организовано дополнительное автобусное сообщение город (пл. Суворова) – Северная сторона.



Четверг, 9 января 2020 г. 226

Источник: Портал Информер

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