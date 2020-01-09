Внимание! В Севастополе вновь перекроют рейд

Внимание! Сегодня, 9 января, с 14.00 Черноморским флотом Российской Федерации будет перекрыт рейд.
На время перекрытия будет организовано дополнительное автобусное сообщение город (пл. Суворова) – Северная сторона.
Четверг, 9 января 2020 г. 226
Источник: Портал Информер
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