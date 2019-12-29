Внимание! В Севастополе ожидается ухудшение погоды!

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30-31 декабря в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий.

Облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшие осадки (дождь, снежная крупа), днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем 2-4 °С тепла.

31.12.2019

Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 °С мороза, днем 2-4 °С тепла.

Севастопольские спасатели призывают жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что при штормовом ветре следует воздержаться от пребывания на улице.

Порывы ветра могут привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций. В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, плавать в море, при сильном ветре и штормовых волнах находиться на причалах, на крутых берегах у водыВо избежание чрезвычайных ситуаций особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

Кроме того, в связи с погодными условиями Главное управление МЧС России по городу Севастополю напоминает всем жителям и гостям города: будьте осторожны, передвигаясь по улицам во время гололеда! Выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение. Если обойти лед невозможно, передвигайтесь на полусогнутых ногах, старайтесь не отрывать их от земли. Это поможет вам преодолеть опасный участок без падений.



Выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.



Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

При получении травмы обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.

Помните! Осторожность и осмотрительность – лучшая профилактика зимнего травматизма.

В любой ситуации сохраняйте выдержку и самоконтроль! Не паникуйте, но и не медлите, если вам или кому-то из окружающих нужна помощь!Единый номер службы спасения – 101!







Воскресенье, 29 декабря 2019 г. 716

Источник: Портал Информер