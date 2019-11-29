ВНИМАНИЕ! В Севастополе пропал подросток (ФОТО)

В Севастополе разыскивается 16-летний Иван Александрович Бебешко. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», достоверной информации о местонахождении парня нет с 26 ноября 2019 года.
Рост 178, вес примерно 54 кг, телосложение худощавое. Глаза серые, волосы русые. Был одет: в серую футболку с коротким руковом и темной окантовкой по горловине, в темносерую флиску и серые спортивные штаны с белыми лампасами.
Инфорг: Лукас (Алексей) 89785766382
Пятница, 29 ноября 2019 г. 2947
Источник: Портал Информер