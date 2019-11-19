Внимание! В Севастополе этой ночью закроют главную дорогу города

19 ноября 2019     32
Внимание! В Севастополе этой ночью закроют главную дорогу города

В связи с реконструкцией моста по ул. Пожарова, с 23.00 часа 19 ноября до 06.00 часа 20 ноября движение автотранспортных средств будет остановлено для всех видов транспорта, включая и пассажирский.

Напомним, что реконструкция участка моста между остановками общественного транспорта «Улица Галины Петровой» и «Улица Дмитрия Ульянова» началась в мае 2018 года. Ее планировалось завершить к декабрю 2018 года, но сроки, как и на других объектах, так и не были соблюдены.

Работы на объекте возобновились лишь в прошлом месяце.

Деньги на расширение дороги выделены из резервного фонда Президента РФ в размере 251 млн. рублей. Контракт с предыдущим подрядчиком – фирмой «Доринвест-Крым» – был расторгнут.

После завершения работ дорога на этом участке будет увеличена до 4 полос.

По проекту, реконструкция планируется на мосту длиной почти 35 метров и шириной 21 метр в четыре полосы движения автомобилей, с двумя тротуарами по 1,5 метра шириной, без освещения, а также на дороге протяжённостью 500 метров с тротуарами шириной более 2 метров с освещением.



Вторник, 19 ноября 2019 г. 2278

Источник: Портал Информер

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