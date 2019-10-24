Внимание, инсайд! ЗАВТРА в Севастополе партия даст порулить Михаилу Развожаеву

Как сообщил редакции «ИНФОРМЕРа» хорошо осведомлённый источник в штабе регионального отделения «Единой России», вопрос о том, кто сменит уходящего в отставку 25 октября секретаря партии Дмитрия Саблина, уже решен с вероятностью 100%.

По словам нашего источника, после непродолжительных колебаний, врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева согласился возглавить городских единороссов.

«После предложения премьера (Дмитрия Медведева), у Развожаева не было выбора. Он вынужден был согласиться. Остальные претенденты из колодочной карты выпали по тем или иным причинам. В итоге – остался только один туз», – сказал наш источник.

Напомним нашим читателям о том, что мы уже писали обо всех рисках и проблемах, которые принесет это решение врио губернатору.

Но у него действительно не было выбора, так как отказать премьеру он не смог.

Таким образом, в политической интриге, возникшей вокруг предстоящих выборов губернатора Севастополя, назначенных на сентябрь 2020 года, исчезло ещё одно неизвестное.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пойдет на выборы в качестве кандидата от партии «Единая Россия».

Мы от всей души желаем Михаилу Развожаеву победить на предстоящих выборах. Хотя и понимаем, что сделать это будет очень непросто. Рейтинг «Единой России» неуклонно падает уже который год подряд, остановить это падение никто не в силах.

И потому неудивительно, что на прошедших в сентябре региональных выборах практически все провластные кандидаты на посты губернаторов предпочли дистанцироваться от партии, которая потеряла доверие у избирателей.

Но Михаил Развожаев вынужден был пойти совсем по-другому пути. Куда он его приведет, чем все это закончится – ответы на эти вопросы мы получим уже через 11 месяцев.

Пока же у врио губернатора еще есть время, чтобы исправить все ошибки своих предшественников и завоевать доверие севастопольцев.

Но у будущего секретаря региональной организации партии «Единая Россия» появляются и новые проблемы, которые он также должен решать в пожарном порядке.

Первая проблема – это фактический развал партии, который во имя фантомов и миражей, нарисованных лукавым Чалым, успешно осуществил уже бывший глава севастопольских единороссов Дмитрий Саблин.

Уход из рядов партии Бориса Колесникова и Сергея Михайлюка – это только видимая часть айсберга.

Вторая – это уже наметившийся раскол во фракции «Единой России» в Заксобрание, который может уже в ближайшие месяцы привести к развалу фракции и выделению из неё «коалиции Чалого».

Третья проблема заключается в том, что делать с иском о признании недействительными выборов в Заксобрание на 3-ом избирательном округе.

Отметим, что хотя иск в суд подан независимым кандидатом, всем хорошо понятно, что реальным выгодополучателем в этом деле является партия «Единая Россия».

Таким образом, будущий секретарь регионального отделения вынужден будет или же способствовать тому, чтобы иск был отозван. Или же оставить все, как есть, а также аполитично наблюдать за развитием дела в суде.

Первый вариант развития событий может привести к еще большому усилению группы Чалого не только в Заксобрании, но и во всем Севастополе. Кроме того, оформление союза с Чалым может привести к выходу из фракции, пусть даже это не будет оформлено формально, целой группы депутатов, которые уже сформировали античаловскую коалицию в стенах городского парламента.

Выбор второго варианта предполагает начало открытой войны с Чалым и быстрым развалом фракции «Единой России» уже к началу 2020 года.

Если же учесть тот факт, что вслед за развалом фракции Чалый может отозвать и своих представителей из правительства города, а также выдвинуть своего человека или же выдвинуться самому на пост губернатора, то этот вариант очень быстро приведет врио к политической катастрофе.

Мы прогнозируем, что Развожаев все-таки выберет первый вариант и закроет тему об итогах выборов на третьем округе. Другой вопрос, захотят ли ее закрывать те, кто инициировал этот иск?

И не приведет ли это к тому, что само региональное отделение партии «Единая Россия» может расколоться под тяжестью внутриклановых противоречий?

В любом сценарии развития политической ситуации врио губернатора попадает в положение шахматного цугцванга, в котором любой ход игрока ведёт лишь к ухудшению его позиции.

Источник: Портал Информер