ВНИМАНИЕ! КАСТИНГ В СЕВАСТОПОЛЕ! Кто желает получить главный приз 3 миллиона рублей и корону стоимостью 10 млн?

27 августа 2019     19
ВНИМАНИЕ! КАСТИНГ В СЕВАСТОПОЛЕ! Кто желает получить главный приз 3 миллиона рублей и корону стоимостью 10 млн?

Презентация проекта состоится 31 августа в 10.00 на 5 этаже GQ Кафе.

Для участия в презентации пройди регистрацию, позвонив по телефону 7(978)8000-121 или 8(978)748-16-29.

Прими участие в самом масштабном конкурсе красоты нашей страны!

Всероссийский конкурс красоты «Королева России 2019»©™ «QUEEN OF RUSSIA 2019» – самый грандиозный и масштабный проект среди всех российских конкурсов красоты.

Финальное шоу конкурса пройдет 21 ноября 2019 года на одной из самых престижных площадок Москвы, в концертном зале Вегас Сити Холл.

В финале конкурса примут участие 100 самых красивых девушек со всей России. 21 ноября 2019 года компетентное жюри выберет самую красивую девушку России, которая получит титул «Королева России 2019» и корону стоимостью 10 миллионов рублей, а также внушительный денежный приз.

2 ноября 2019 года состоится Севастопольский региональный отборочный тур Всероссийского конкурса.Заявки на участия принимаются до 15 сентября 2019 г. 

Почему стоит принять участие в конкурсе?

1) Победитель Всероссийского финала получает 3 млн рублей и корону стоимостью 10 млн.

2) Пять девушек из Севастополя имеют возможность поехать на Всероссийский финал конкурса, который состоится 21 ноября в Москве. Нахождение в Москве оплачивается организаторами, и бесплатно для девушек.

3) Вы получите возможность войти в большой профессиональном российский шоу-бизнес, принимать участие в показах одежды, фото в рекламе и зарабатывать на этом.

4) Получить хорошие призы и подарки от севастопольских партнеров и спонсоров. 

Не упустите свой шанс засветиться, показать свою красоту, стать известной и знаменитой! Участвуй в конкурсе! 

Прием анкет до 15 сентября. 

Подробнее: https://vk.com/koroleva_rossii_sevastopol 


Вторник, 27 августа 2019 г. 189

Источник: Портал Информер

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