Внимание! Квартирные жулики в Севастополе

20 июня 2019     31
Внимание! Квартирные жулики в Севастополе

О том, что в Севастополе активизировался новый вид мошенников, сообщил блогер Георгий Седельников.

“Новый вид жуликов активизировался в Севастополе. Всё больше и больше случаев. 

Ходят по квартирам и просят предоставить документы на жильё, мол, это раньше было военное. 

Пока непонятно, в чём жульничество, они фотографируют документы и уходят. Вот, и у меня в подъезде появилось такое объявление. Вот такое объявление было прикреплено к входной двери квартиры. Записка плохо читается, но какой-то Владислав представляется членом комиссии по проверке служебного жилья и просит жильцов предоставить документы на квартиру для проверки. Возможно, жулики как-то могут использовать данные на квартиру для обмана. Люди, никому не показывайте свои документы!”, – написал блогер. 

Источник: Портал Информер

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