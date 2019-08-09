Внимание! Ограничение движения в связи с проведением фестивалей в Херсонесе

Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя информирует о введении временного ограничения движения при проведении фестиваля «Грифон» 10 августа и Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» с 13 по 17 августа.

10 августа с 06:00 до 23:59 на улицах Древняя и Дмитрия Ульянова будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме обеспечивающих проведение мероприятия, оперативных и экстренных служб, автомобилей граждан, проживающих в зоне вводимых ограничений, и автобусов, осуществляющих доставку гостей фестиваля.

Также в этот период на улицах Древняя и Дмитрия Ульянова будут введены ограничения остановки и стоянки всех транспортных средств.

Автомобили, оставленные 10 августа без присмотра на выше обозначенных улицах, а с 12:00 до 14:00 – и на площади 50-летия СССР, будут эвакуированы.

Для доставки гостей фестиваля с площади 50-летия СССР до центрального входа на территорию музея-заповедника «Херсонес-Таврический» с 14:00 10 августа будет организована работа автобусов.

13 августа с 06:00 до 23:59 дорожное движение будет ограничено на улицах Древняя и Дмитрия Ульянова, ограничена остановка и стоянка всех видов транспортных средств. Автомобили, оставленные без присмотра на выше обозначенных улицах, а с 12:00 до 14:00 – и на площади 50-летия СССР, будут эвакуированы.

С 14 по 17 августа с 06:00 до 00:00 будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного и транспорта, обеспечивающего мероприятия, оперативных и экстренных служб, по участку: улица Древняя, от пересечения с улицей Ерошенко и улицей Дмитрия Ульянова до дома 1 по улице Древней.

В дни фестиваля работа автобусов маршрута №22 будет продлена до 00:00, дополнительно с 18:00 будут привлечен автобусы для перевозки на платной основе гостей фестиваля с площади 50-летия СССР.





Пятница, 9 августа 2019 г. 51

Источник: Портал Информер