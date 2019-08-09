Внимание! Ограничение движения в связи с проведением фестивалей в Херсонесе

9 августа 2019     23
Внимание! Ограничение движения в связи с проведением фестивалей в Херсонесе

Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя информирует о введении временного ограничения движения при проведении фестиваля «Грифон» 10 августа и Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» с 13 по 17 августа.

10 августа с 06:00 до 23:59 на улицах Древняя и Дмитрия Ульянова будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме обеспечивающих проведение мероприятия, оперативных и экстренных служб, автомобилей граждан, проживающих в зоне вводимых ограничений, и автобусов, осуществляющих доставку гостей фестиваля.

Также в этот период на улицах Древняя и Дмитрия Ульянова будут введены ограничения остановки и стоянки всех транспортных средств.

Автомобили, оставленные 10 августа без присмотра на выше обозначенных улицах, а с 12:00 до 14:00 – и на площади 50-летия СССР, будут эвакуированы.

Для доставки гостей фестиваля с площади 50-летия СССР до центрального входа на территорию музея-заповедника «Херсонес-Таврический» с 14:00 10 августа будет организована работа автобусов.

13 августа с 06:00 до 23:59 дорожное движение будет ограничено на улицах Древняя и Дмитрия Ульянова, ограничена остановка и стоянка всех видов транспортных средств. Автомобили, оставленные без присмотра на выше обозначенных улицах, а с 12:00 до 14:00 – и на площади 50-летия СССР, будут эвакуированы.

С 14 по 17 августа с 06:00 до 00:00 будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного и транспорта, обеспечивающего мероприятия, оперативных и экстренных служб, по участку: улица Древняя, от пересечения с улицей Ерошенко и улицей Дмитрия Ульянова до дома 1 по улице Древней.

В дни фестиваля работа автобусов маршрута №22 будет продлена до 00:00, дополнительно с 18:00 будут привлечен автобусы для перевозки на платной основе гостей фестиваля с площади 50-летия СССР.


Пятница, 9 августа 2019 г. 51

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал о достижениях строительной сферы полуострова
Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал о достижениях строительной сферы полуострова

Около 200 тыс кв. м жилья было введено в эксплуатацию на территории Республики Крым в первом полугодии 2019 года. Об этом 9 …


В России ищут дворецкого, которому готовы платить миллион
В России ищут дворецкого, которому готовы платить миллион

На HeadHunter девелоперская компания Capital Group разместила вакансию дворецкого, которому готовы платить до одного миллиона рублей до вычета НДФЛ. Кандидат должен быть выпускником …


Белогорск и Приветное власти Крыма хотят связать новой трассой
Белогорск и Приветное власти Крыма хотят связать новой трассой

Сегодня на встрече главы Республики Крым с вице-премьером российского правительства была поднята тема строительства и реконструкции дорог. Так на полуострове …


Сотрудники скорой помощи спасали условно пострадавших на диком пляже
Сотрудники скорой помощи спасали условно пострадавших на диком пляже

С дикого пляжа в посёлке Береговое крымские спасатели эвакуировали мужчину. Харьковчанин упал по неосторожности и получил перелом шейки бедра. В …


Медведь поджег полицейскую машину
Медведь поджег полицейскую машину

В американском округе Гумбольдт, штат Калифорния, медведь упал на полицейский автомобиль и устроил пожар. Об этом сообщает информационный портал KRCR …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты