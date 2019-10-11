Внимание! Ограничение дорожного движения при проведении фестиваля «Большой слет туристов»

Департамент транспорта приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

Временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств вводятся на участке автомобильной дороги Ялта – Севастополь, км 65+130 – км 67+930 (справа) и км 65+245 – км 68+100 (слева), с 10:00 часов 12 октября до 23:00 часов 13 октября.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения временные ограничения максимальной скорости движения транспортных средств до 50 км/ч вводятся на участке автомобильной дороги Ялта – Севастополь, км 64+880 – км 67+000, с 10:00 часов 12 октября до 23:00 часов 13 октября.

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