Внимание! Ограничение дорожного движения при проведении фестиваля «Большой слет туристов»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения временные ограничения максимальной скорости движения транспортных средств до 50 км/ч вводятся на участке автомобильной дороги Ялта – Севастополь, км 64+880 – км 67+000, с 10:00 часов 12 октября до 23:00 часов 13 октября.
Временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств вводятся на участке автомобильной дороги Ялта – Севастополь, км 65+130 – км 67+930 (справа) и км 65+245 – км 68+100 (слева), с 10:00 часов 12 октября до 23:00 часов 13 октября.
Департамент транспорта приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.
Пятница, 11 октября 2019 г. 488
Источник: Портал Информер