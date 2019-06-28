Внимание! Полный список мест установки камер слежения за дорогами в Крыму

На заседании Госсовета президент России Владимир Путин потребовал не прятать камеры видеофиксации.«Цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Нужно дисциплинировать водителей, а не просто подводить под штраф. Это не самоцель – это только средство для достижения нужного нам результата», – заявил российский лидер. В Крыму выполнили наказ президента и опубликовали места расположения стационарных камер, отметив, где в июле 2019 года будут работать передвижные посты.
Стационарные комплексы фотовидеофиксации административных правонарушений установлены на следующих участках автодорог Республики Крым:
- Красноперекопск – Симферополь 107км+439м.
- Красноперекопск – Симферополь 106км+244м.
- Красноперекопск – Симферополь 112км+597м.
- Красноперекопск – Симферополь 113км+54м.
- Красноперекопск – Симферополь 112км+70м.
- Красноперекопск – Симферополь 111км+448м.
- Симферополь, ул. Киевская д. 115
- Симферополь, ул. Киевская д. 127
- Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 4км+302м.
- Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 4км+978м.
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 345км+80м.
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 345км+800м.
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 354км+35м.
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 355км+205м.
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 379км+911м.
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 378км+712м.
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 395км+10м.
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 393км+790м.
- Симферополь – Феодосия 42+700
- Симферополь – Феодосия 43км+250м.
- Симферополь – Феодосия 47км+104м.
- Симферополь – Феодосия 46км+298м.
- Симферополь – Феодосия 56км+565м.
- Симферополь – Феодосия 57км+239м.
- Симферополь – Феодосия 77км+515м.
- Симферополь – Феодосия 77км+942м.
- Симферополь – Феодосия 94км+680м.
- Симферополь – Феодосия 94км+2м.
- Восточный обход г. Симферополя 6км+786м.
- Восточный обход г. Симферополя 7км+186м.
- Симферополь-Николаевка 12км+155м.
- Симферополь-Николаевка 13км.+111м.
- Симферополь-Николаевка 21км.+551м.
- Симферополь-Николаевка 26км+495м.
- Симферополь-Николаевка 27км+718м.
- Табачное -до Симферополь-Николаевка 32км+151м.
- Табачное -до Симферополь-Николаевка 30км+60м.
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 563км+990м.
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 625км+565м.
- Ялта – Севастополь 2км+500м.
- Ялта – Севастополь 18км+200м.
- Симферополь – Евпатория 45км+970м.
- Симферополь – Евпатория 51км+100м.
- Симферополь – Евпатория 53км+600м.
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 158км.+200м.
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 280км.+300м.
- Нижнегорский – Белогорск 11км.+90м.
- Симферополь-Николаевка 40км.+531м.
- г. Евпатория, пр. Победы, д. 36
- Симферополь, перекресток ул. Русская – ул. Балаклавская
- Красноперекопск – Симферополь 3км+640м
- Красноперекопск – Симферополь 50км+490 м
- Красноперекопск – Симферополь 99км+26м
- Красноперекопск – Симферополь 102км+61м
- Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 7км+421м
- Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 8км+299м
- Красноперекопск – Симферополь 115км+635м
- Красноперекопск – Симферополь 116км+364м
- Красноперекопск – Симферополь 112км+597м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 615км+280 м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 663км+264м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 663км+803м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 666км+415м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 667км+155м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 670км+122м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 670км+600м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 674км+280м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 675км+148м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 676км+420м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 677км+644м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 680км+281м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 681км+395м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 698км
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 698км
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 700км+308м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 701км
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 713 км
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 714км+15м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 715км
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 726км+87м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 727км+360м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 722км+492м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 722км+686м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 731км+147м.
- Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 7км+421м
- Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 8км+299м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 651км+500м
- Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 16км+407м
- Симферополь – Евпатория 24км+963м
- Симферополь – Евпатория 26км+40м
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 120км+209м
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 139км+340 м
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 164км
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 175км+657м
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 182км+343м
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 183км+932м
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 195км+112м
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 204км+380м
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь км 283
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 310км+530м
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 319км+301м
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 348км+922м
- Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 414км – 433км
- Симферополь – Феодосия 12км+290м
- Симферополь – Феодосия 66км+64м
- Симферополь – Феодосия 66км+509м
- Симферополь – Феодосия 69км+563м
- Симферополь – Феодосия 70км+520м
- г. Симферополь, ул. Кечкеметская д.130
- г. Симферополь, пр. Вернадского, д.17-19
- г. Симферополь, ул.Севастопольская, д.177
- г. Симферополь, ул. Киевская (Старый пост ГАИ)
- Перекрёсток а/д Красноперекопск – Симферополь, Воинка – Черноморское 13км.+200м.
- г. Симферополь, пр. Победы д.128-130
- Западный обход г. Симферополя 3км+508м
- Западный обход г. Симферополя 4км+820м
- Симферополь-Николаевка 7+254м
- г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская – Чехова
- г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская-Козлова
- г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская – Крылова
- г. Симферополь, перекресток ул. Ленина – ул. Воровского
- г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская – Данилова
- г. Керчь, Чкалова, д.39
- г. Керчь, Кирова, д.89
- г. Керчь, Войкова, д.12
- г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д.27
- г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д.16 А
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта (на Симферополь) 688км+641м.
- автоподход подход к Керченскому мосту со стороны г. Керчь, 1км+950м
- Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта, (на Ялту) 687км+425м.
- г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 46
Передвижные комплексы фотовидеофиксации административных правонарушений в июле 2019 года будут размещены на следующих участках дорог Республики Крым:
г. Керчь
Время работы комплексов с 07:00 до 19:00
- ул. Блюхера (Куль-Обинское шоссе) д. 23
- ул. Годыны (пересечение с ул. Комарова) д. 4
- Вокзальное шоссе (пересечение с ул. 2-ой Садовый) д. 131
- ул. Кулакова, а/д граница с Украиной Джанкой – Феодосия – Керчь 426км+400м
- ул. Чкалова а/д граница с Украиной Джанкой – Феодосия – Керчь 414 км +750м.
Симферопольский район
Время работы комплексов с 07:00 до 19:00
- с. Богдановка, а/д/ Красноперекопск- Симферополь 115км+614м
- с. Пионерское, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 668 км. + 400 м.
- с. Андрусово, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 664 км. + 665 м.
- с. Доброе, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 670 км. + 356 м.
- с. Заречное, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 675 км. + 827 м.
- г. Симферополь, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 662 км. + 80 м
г. Симферополь
Время работы комплексов с 07:00 до 19:00
- а/д Восточный обход г. Симферополя с 6 по 7 км. в сторону ул. Киевской (район ТЦ «FM»)
- а/д Восточный обход г. Симферополя с 9 по 10 км. АЗС «Татнефть» в сторону п. Живописное
г. Бахчисарай и Бахчисарайский район
Время работы комплексов с 07:00 до 19:00
- г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Севастополь-Бахчисарай 4 км + 382 м
- г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Севастополь-Бахчисарай 5 км + 275 м
- а/д Бахчисарай-Ялта 3 км+709 м
- г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 29 км +969 м
- с. Железнодорожное, а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 36 км +508 м
- с. Вилино, а/д Песчаное- Почтовое 7 км + 885 м
- а/д Саки-Орловка 34 км + 495 м
- а/д Саки-Орловка 35 км+ 530 м
- а/д Саки-Орловка 41 км + 768 м
- с. Угловое, а/д Саки-Орловка 44 км+ 653 м
- г. Белогорск и Белогорский район
- Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
- с. Вишенное, а/д Нижнегорский-Белогорск 42 км. + 765 м.
- г. Белогорск, а/д Симферополь-Феодосия 40 км. +155 м.
- г. Белогорск, а/д Симферополь-Феодосия 41 км. +352 м.
- трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с 129 км. по 130 км
г. Алушта
Время работы комплексов с 07:00 до 19:00
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 705 км. + 061 м.
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 705 км. + 110 м.
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 710 км. + 525 м.
г. Евпатория
Время работы комплексов с 07:00 до 19:00
- а/д Симферополь-Евпатория 54 км. + 850 м.
- а/д Симферополь-Евпатория 55 км. + 80 м.
- а/д Симферополь-Евпатория 59 км. + 490 м.
- а/д Симферополь-Евпатория 60 км. + 250 м.
- а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 465 м.
- а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 640 м.
- а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 750 м.
Трасса «Таврида» ( дорога Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь)
Время работы комплексов с 07:00 до 19:00
- 158 км+ 200 м
- 139 км+500 м
- 144 км
- 148 км+ 900 м
- 151 км+ 100 м
- 162 км + 590 м
- 141 км + 800 м
- 27 км + 300 м
- 81 км + 200 м
- 83 км + 600 м
- 73 км + 350 км
- 45 км + 650 м
- 57 км + 800 м
- с 21 по 23 км
- с 42 по 44 км
- с 56 по 60 км.
Источник: Портал Информер