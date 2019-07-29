Внимание! Пропал 24-летний севастополец (ФОТО, ПРИМЕТЫ)

В Севастополе родственники разыскивают 24-летнего Никиту Шуберта, который покинул дом 28 июля.
Известно, что парень страдает аутизмом и нуждается в медицинской помощи.
Поисковый отряд “Лиза Алерт” просит помощи добровольцев в поиске Никиты.
Приметы: рост – 175 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы тёмно-русые, короткая стрижка. Был одет в белую футболку, синие шорты, чёрные калоши.
Особые приметы: шрам на запястье от пореза, с окружающими не разговаривает.
Нуждается в медицинской помощи.
Номер для связи: +7 (978) 80-81-498.
Понедельник, 29 июля 2019 г. 86
Источник: Портал Информер