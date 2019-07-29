Внимание! Пропал 24-летний севастополец (ФОТО, ПРИМЕТЫ)

Особые приметы: шрам на запястье от пореза, с окружающими не разговаривает.

Приметы : рост – 175 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы тёмно-русые, короткая стрижка. Был одет в белую футболку, синие шорты, чёрные калоши.

Известно, что парень страдает аутизмом и нуждается в медицинской помощи.

В Севастополе родственники разыскивают 24-летнего Никиту Шуберта , который покинул дом 28 июля.

Внимание! Пропал 24-летний севастополец (ФОТО, ПРИМЕТЫ) В Севастополе родственники разыскивают 24-летнего Никиту Шуберта, который покинул дом 28 июля. Известно, что парень страдает аутизмом и нуждается в медицинской …



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