Внимание! Ремонт дороги в Севастополе

С сегодняшней ночи с 22:00 до 06:00 до конца недели на автомобильных дорогах ул. Надеждинцев, пл. Ластовая запланированы работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия проезжей части.
Дорожные работы проводятся в ночное время в связи с интенсивным трафиком пешеходов, общественного транспорта и во избежание полного ограничения движения транспортных средств на участках ремонта в дневное время.
После завершения работ на ул. Надеждинцев, пл. Ластовая подрядная организация ООО «СТК» перейдет на ул. Корабельная, ул. Рабочая, Комсомольская, ул. Перекопская.
Ремонт 7 автомобильных дорог на Корабельной стороне общей протяженностью около 3 км выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Вторник, 29 октября 2019 г. 77
Источник: Портал Информер