Внимание! Ремонт дороги в Севастополе

С сегодняшней ночи с 22:00 до 06:00 до конца недели на автомобильных дорогах ул. Надеждинцев, пл. Ластовая запланированы работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Дорожные работы проводятся в ночное время в связи с интенсивным трафиком пешеходов, общественного транспорта и во избежание полного ограничения движения транспортных средств на участках ремонта в дневное время.

После завершения работ на ул. Надеждинцев, пл. Ластовая подрядная организация ООО «СТК» перейдет на ул. Корабельная, ул. Рабочая, Комсомольская, ул. Перекопская.

Ремонт 7 автомобильных дорог на Корабельной стороне общей протяженностью около 3 км выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».







Вторник, 29 октября 2019 г. 77

Источник: Портал Информер