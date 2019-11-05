Внимание, розыск в Севастополе!

5 ноября 2019     19
Внимание, розыск в Севастополе!

Госавтоинспекция Севастополя разыскивает неустановленного водителя, который 20 сентября 2019 года в 11:27 на улице Степаняна напротив дома номер семь произвёл наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После чего водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

В настоящее время с целью установления личности и местонахождения водителя сотрудниками ГИБДД проводятся розыскные мероприятия.

Госавтоинспекция Севастополя обращается к жителям города!

Если вы стали свидетелем наезда на восьмилетнего ребёнка или обладаете какой-либо информацией о личности и местонахождении водителя, просьба сообщить по телефонам дежурной части 73-84-00, 73-84-01 или группы розыска 73-84-28.



Вторник, 5 ноября 2019 г. 160

Источник: Портал Информер

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