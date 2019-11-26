Внимание, севастопольцы! Временный перенос остановочного комплекса «пл. Ушакова»

В связи с проведением ремонтных работ по реконструкции ул. Большая Морская посадка/высадка пассажиров на остановочном пункте «Площадь Ушакова» (в районе театра им. Лавренева) временно приостановлена.

Вместо остановки «пл. Ушакова» посадка и высадка пассажиров будет осуществляться:

– для автобусов №№ 12, 12а, 13а, 17, 20, 25, 26, 29, 92, 94, 120 и троллейбусов №№ 12, 17, 20 – на остановочном пункте «Библиотека им. Л.Н. Толстого»;

– для автобусов №№ 2, 22, 105 – на остановочном пункте «Водоканал».

Работа остановочного пункта будет возобновлена после завершения ремонтных работ на данном участке.

Департамент транспорта приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.







Вторник, 26 ноября 2019 г. 41

Источник: Портал Информер