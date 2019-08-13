ВНИМАНИЕ, севастопольцы! Кто желает получить главный приз 3 миллиона рублей и корону стоимостью 10 млн?

13 августа 2019     13
ВНИМАНИЕ, севастопольцы! Кто желает получить главный приз 3 миллиона рублей и корону стоимостью 10 млн?

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КОНКУРСА 3.000.000 РУБЛЕЙ 

Всероссийский конкурс красоты «Королева России 2019»©™ «QUEEN OF RUSSIA 2019» – самый грандиозный и масштабный проект среди всех Российских конкурсов красоты. 

Финальное шоу конкурса пройдет 21 ноября 2019 года на одной из самых престижных площадок г. Москвы, в концертном зале Вегас Сити Холл.
В финале конкурса примут участие 100 самых красивых девушек со всей России. 21 ноября 2019 года компетентное жюри выберет самую красивую девушку России, которая получит титул «Королева России 2019» и корону стоимостью 10 миллионов рублей, а так же внушительный денежный приз.2 ноября 2019 года состоится Севастопольский региональный отборочный тур Всероссийского конкурса.

Заявки на участия принимаются до 15 сентября 2019 г. 

Почему стоит принять участие в конкурсе? 

1) Победитель Всероссийского финала получает 3 млн рублей и корону стоимостью 10 млн.

2) Пять девушек из Севастополя имеют возможность поехать на Всероссийский финал конкурса который состоится 21 ноября в Москве. Нахождение в Москве оплачивается организаторами и бесплатно для девушек.

3) Вы получите возможность войти в большой профессиональном российский шоу бизнесе, принимать участие в показах одежды, фото в рекламе и зарабатывать на этом.

4) Получить хорошие призы и подарки от Севастопольских партнеров и спонсоров. 

Не упустите свой шанс засветиться, показать свою красоту, стать известной и знаменитой! Участвуй в конкурсе! 

Прием анкет до 15 сентября. 

Подробнее –  https://vk.com/koroleva_rossii_sevastopol 


Вторник, 13 августа 2019 г. 1891

Источник: Портал Информер

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