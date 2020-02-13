Внук президента Казахстана пообещал рассказать о коррупции в родной стране и России

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев написал на свой странице в социальной сети, что он попросил у Великобритании политического убежища.

Своё решение он объяснил тем, что на него оказывает давление его собственная семья. Они якобы даже хотят убить молодого человека.

«В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры: я прошу в Великобритании политического убежища. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему.

Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности моей мамы (Дариги Назарбаевой) и её мужа Кайрата Шарипбаева», — написал Айсултан Назарбаев.

Он пообещал раскрыть все детали коррупционного скандала в интервью изданию Times.

Справка:

29-летний Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги, которая в настоящий момент является председателем Сената страны, а также политика, бизнесмена и дипломата Рахата Алиева, который был найден повешенным в тюрьме Вены в феврале 2015 года. Молодой человек является выпускником Королевской военной академии Великобритании, после окончания которой он был зачислен в штат главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана.

Ещё в 2017 году Айсултан Назарбаев признавался в социальных сетях, что употреблял наркотики после смерти своего отца, но уверял, что справился с зависимостью.

В октябре 2019 года суд в Британии приговорил Назарбаева-младшего к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Находясь под воздействием наркотиков, Айсултан укусил стража правопорядка. Приговор предусматривал заключение в виде года условно, 140 часов общественных работ, штраф и возмещение ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов, а также обязывал обвиняемого пройти курс лечения от наркозависимости.







Четверг, 13 февраля 2020 г. 424

Источник: Портал Информер