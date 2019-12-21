Водитель «Севэлектроавтотранс» награжден нагрудным знаком за спасение троих детей

21 декабря 2019     17
Водитель «Севэлектроавтотранс» награжден нагрудным знаком за спасение троих детей

Работника ГУП «Севэлектроавтотранс», водителя Валерия Скоморохова наградили нагрудным знаком «Почетный работник горэлектротранспорта» за спасение троих детей во время ливня.

Директор департамента транспорта Евгений Исаков отметил, что обычно эта награда вручается за заслуги в развитии отрасли, но в исключительных случаях предусмотрено награждение за отвагу, мужество и самоотверженность, проявленные при предотвращении ЧС.

«Это именно тот случай, когда ведомственная награда вручается за спасение человеческих жизней. Мы отправили в Минтранс ходатайство, награда нашла героя», – сказал он.

Напомним, что сильный ливень прошел в Севастополе 7 июня. В результате оказались затоплены городские автомагистрали – дороги превратились в реки.

Скоморохов в этот день осуществлял перевозку пассажиров по маршруту №17. В районе остановки «Улица Кожанова» он помог двум школьницам.«И тут вижу: на переходе двух девочек захлестнула вода, их «затянуло» под внедорожник. Я их оттуда достал. Потом подбежала, как мне потом рассказали, их преподавательница, забрала девчонок», – рассказал мужчина.

Третьего ребенка – мальчика – он спас через 20 минут.

Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу и не удержался на ногах. Водитель бросился к нему на помощь, а из остановившейся маршрутки выбежала пассажирка, которая тоже принялась помогать.

«Мы его подхватили, потому что ребенок не мог справиться с потоком. Я делал все на уровне инстинкта: надо ребенка спасти. Мы его затянули в салон троллейбуса. Кондуктор и пассажиры выжали ему вещи, просушили их на вентиляторе. Мы позвонили маме, предупредили, чтобы она не переживала», – рассказал Скоморохов.



Суббота, 21 декабря 2019 г. 643

Источник: Портал Информер

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