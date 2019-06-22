Водитель «Яндекс.Такси» угрожал съесть и изнасиловать пассажира (ВИДЕО)

В сети пользователи возмутились поведением водителя «Яндекс.Такси». Мужчина угрожал изнасиловать и съесть пассажира.

Отмечается, что конфликт возник из-за того, что водитель в подмосковной Коломне определил пассажиру собственную цену, а тот отказался платить.

«Я тебя хочу изнасиловать. Едем с тобой сексом заниматься, я блондинку ещё не пробовал. А что мне полиция? Изнасилую и съем потом», – сказал водитель Андрей Рыбалко (его данные раскрыл пассажир), когда житель Москвы Матвей Гальчанский отказался платить за поездку 100 рублей вместо назначенных программой 88-ми.

«Что это было? Ждем оценку действиям таксиста от наших правоохранительных органов», – заявил Роман Гуров.

«Я практически в подобной ситуации оказалась. Так же водитель сказал, что его не устраивает цена, и он угрожал меня выкинуть из машины», – отметила пользовательница под ником kbr__07__07.

«Насильственное удержание, угрозы, вымогательство. Это, конечно, уголовка», – отметил актер и юморист Денис Косяков.

Чуть позже компания «Яндекс.Такси» проинформировала, что заблокировала водителя и готова поделиться его данными с сотрудниками правоохранительных органов.