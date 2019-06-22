Водитель «Яндекс.Такси» угрожал съесть и изнасиловать пассажира (ВИДЕО)

22 июня 2019     8
Водитель «Яндекс

В сети пользователи возмутились поведением водителя «Яндекс.Такси». Мужчина угрожал изнасиловать и съесть пассажира. 

Отмечается, что конфликт возник из-за того, что водитель в подмосковной Коломне определил пассажиру собственную цену, а тот отказался платить.

«Я тебя хочу изнасиловать. Едем с тобой сексом заниматься, я блондинку ещё не пробовал. А что мне полиция? Изнасилую и съем потом», – сказал водитель Андрей Рыбалко (его данные раскрыл пассажир), когда житель Москвы Матвей Гальчанский отказался платить за поездку 100 рублей вместо назначенных программой 88-ми.

«Что это было? Ждем оценку действиям таксиста от наших правоохранительных органов», – заявил Роман Гуров.

«Я практически в подобной ситуации оказалась. Так же водитель сказал, что его не устраивает цена, и он угрожал меня выкинуть из машины», – отметила пользовательница под ником kbr__07__07. 

«Насильственное удержание, угрозы, вымогательство. Это, конечно, уголовка», – отметил актер и юморист Денис Косяков.

Чуть позже компания «Яндекс.Такси» проинформировала, что заблокировала водителя и готова поделиться его данными с сотрудниками правоохранительных органов.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Сбежавшего из Швеции с детьми россиянина объявили в розыск
Сбежавшего из Швеции с детьми россиянина объявили в розыск

Россиянин Денис Лисов, сбежавший из Швеции в Польшу с тремя своими дочерьми, объявлен королевством в международный розыск. Об этом сообщает …


Водитель «Яндекс
Водитель «Яндекс.Такси» угрожал съесть и изнасиловать пассажира (ВИДЕО)

В сети пользователи возмутились поведением водителя «Яндекс.Такси». Мужчина угрожал изнасиловать и съесть пассажира.  Отмечается, что конфликт возник из-за того, что …


Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который тайно вывез из страны своих дочерей, чтобы вернуть их на родину. …


Как невыносимая жара мучает украинцев
Как невыносимая жара мучает украинцев

Аномальная жара, которая установилась в большинстве регионов Украины, уже принесла свои первые неприятные сюрпризы. Об этом пишет украинское издание «Вести». …


В России растет новый гражданский протест против судебной системы
В России растет новый гражданский протест против судебной системы

Россияне выходят на протесты, подписывают петиции и вытаскивают из рук силовиков несправедливо, по их мнению, осужденных. Сегодня на повестке — …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты