«Водоканал» Севастополя перешёл на прямые расчёты с потребителями

Севастопольское государственное унитарное предприятие «Водоканал» начало вести прямые расчёты с потребителями.

Сумма к оплате для каждого абонента указана в платёжной квитанции, которую формирует Единый информационный расчётный центр. Она идёт отдельной строкой и должна быть оплачена по собственному лицевому счёту.«Несмотря на то, что ГУПС «Водоканал» самостоятельно проводит расчеты с населением, соответствующая информация будет включена в единый платежный документ, который ГУПС «ЕИРЦ» направляет населению многоквартирных жилых домов. В едином платежном документе будут указаны реквизиты ГУПС «Водоканал» для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения потребителями», – сообщает пресс-служба предприятия.

В связи с переходом на новую систему расчётов, «Водоканал» открыл контактный информационный центр. Звонки на его телефонные номера бесплатные: 8-800-733-33-03 (с мобильного телефона), 22-12-89 (с городского телефона).«По единому платежному документу: все замечания и пожелания размещения информации, касающиеся оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, будут учтены и отправлены в ГУПС «ЕИРЦ» с целью доработки, чтобы сделать форму документа удобной и понятной для абонентов», – добавили в «Водоканале».

Оплатить услуги можно в кассах коммунального предприятия и ЕИРЦ, в банках, через платежные терминалы, в отделениях почтовой связи.







Понедельник, 13 января 2020 г. 590

Источник: Портал Информер