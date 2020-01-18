Водолазы Севастополя обследовали морское дно перед крещенскими купаниями

Накануне праздника Крещения Господня сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю провели обследование морского дна в прибрежной зоне в местах, где будут организованы купания верующих.

Окунуться в холодные воды в соответствии с традицией смогут все желающие.

Для это в Севастополе обозначены пять специально оборудованных точек: на территории Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», на городском пляже Балаклавы, пляже «Омега», в бухте Казачья, а также на Северной стороне в микрорайоне «Радиогорка» – у причала катеров.

Все эти места в течение недели тщательно проверяли водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС.

Метр за метром дно очистили от потенциально опасных предметов. «Уловом» стали битые бутылки, острые стекла и фрагменты металла, а также прочие находки, которые могли причинить дискомфорт людям и даже привести к травмам.

Во время крещенских купаний на утвержденных официальных местах будут дежурить водолазы МЧС России, инспекторы ГИМС, городские спасатели и представители экстренных служб города. Укрыться от ветра и выпить горячего чая граждане смогут в палатках, развёрнутых на берегу специально для отдыха и обогрева.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю в очередной раз обращается к жителям и гостям города:

Важное условие безопасности во время крещенских купаний – выбор места. Спасатели настоятельно рекомендуют верующим погружаться в воду только в специально подготовленных местах и соблюдать все меры предосторожности.Купание в крещенские холода легко даётся закалённым людям, а вот «новичкам» нужно основательно обдумать своё решение, взвесить все «за» и «против». Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолёгочными болезнями, со слабым сердцем и проблемами с давлением. Омовения строго противопоказаны тем, кто недавно перенёс вирусные заболевания или ещё не завершил их лечение.

Для сохранения тепла необходимо предварительно смазать тело жирным кремом.

В воду погружаться постепенно. После купания сначала следует растереться полотенцем, потом переодеться в сухую тёплую одежду, употребить тёплое питьё и дать организму умеренную двигательную нагрузку.

При возникновении чрезвычайной ситуации – не паникуйте.

Единый номер службы спасения – 101!









Пятница, 17 января 2020 г. 584

Источник: Портал Информер