Водолазы Севастополя обследовали морское дно перед крещенскими купаниями

17 января 2020     26
Водолазы Севастополя обследовали морское дно перед крещенскими купаниями

Накануне праздника Крещения Господня сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю провели обследование морского дна в прибрежной зоне в местах, где будут организованы купания верующих. 

Окунуться в холодные воды в соответствии с традицией смогут все желающие.

 

Для это в Севастополе обозначены пять специально оборудованных точек: на территории Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», на городском пляже Балаклавы, пляже «Омега», в бухте Казачья, а также на Северной стороне в микрорайоне «Радиогорка» – у причала катеров.

 

 

Все эти места в течение недели тщательно проверяли водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС.

 

Метр за метром дно очистили от потенциально опасных предметов. «Уловом» стали битые бутылки, острые стекла и фрагменты металла, а также прочие находки, которые могли причинить дискомфорт людям и даже привести к травмам.

Во время крещенских купаний на утвержденных официальных местах будут дежурить водолазы МЧС России, инспекторы ГИМС, городские спасатели и представители экстренных служб города. Укрыться от ветра и выпить горячего чая граждане смогут в палатках, развёрнутых на берегу специально для отдыха и обогрева.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю в очередной раз обращается к жителям и гостям города:

Важное условие безопасности во время крещенских купаний – выбор места. Спасатели настоятельно рекомендуют верующим погружаться в воду только в специально подготовленных местах и соблюдать все меры предосторожности.Купание в крещенские холода легко даётся закалённым людям, а вот «новичкам» нужно основательно обдумать своё решение, взвесить все «за» и «против». Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолёгочными болезнями, со слабым сердцем и проблемами с давлением. Омовения строго противопоказаны тем, кто недавно перенёс вирусные заболевания или ещё не завершил их лечение.

 

Для сохранения тепла необходимо предварительно смазать тело жирным кремом.

 

В воду погружаться постепенно. После купания сначала следует растереться полотенцем, потом переодеться в сухую тёплую одежду, употребить тёплое питьё и дать организму умеренную двигательную нагрузку.

При возникновении чрезвычайной ситуации – не паникуйте.

Единый номер службы спасения – 101!
 



Пятница, 17 января 2020 г. 584

Источник: Портал Информер

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