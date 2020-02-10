Водохранилища Симферополя получили 3 млн кубометров воды

10 февраля 2020     20
Водохранилища Симферополя получили 3 млн кубометров воды

Свыше 3 миллионов кубометров воды поступило в водохранилища, которые снабжают Симферополь, за минувшие дни. Об этом заявил вице-премьер—министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на свой странице в соцсети Facebook.

«Мы получили приток воды по трем водохранилищам Симферополя – более трех миллионов кубометров», – сообщил Рюмшин.

Напомним что ранее стало известно, что в Симферополе введут ограничения водоснабжения из-за нехватки воды в водохранилищах полуострова, однако позже председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что приток в водохранилища составил 732 тысяч кубометров воды и добавил, что ограничения пока вводиться не будут.



Понедельник, 10 февраля 2020 г. 170

Источник: Портал Информер

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