Водохранилища Симферополя получили 3 млн кубометров воды

Свыше 3 миллионов кубометров воды поступило в водохранилища, которые снабжают Симферополь, за минувшие дни. Об этом заявил вице-премьер—министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на свой странице в соцсети Facebook.

«Мы получили приток воды по трем водохранилищам Симферополя – более трех миллионов кубометров», – сообщил Рюмшин.

Напомним что ранее стало известно, что в Симферополе введут ограничения водоснабжения из-за нехватки воды в водохранилищах полуострова, однако позже председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что приток в водохранилища составил 732 тысяч кубометров воды и добавил, что ограничения пока вводиться не будут.







Понедельник, 10 февраля 2020 г. 170

Источник: Портал Информер