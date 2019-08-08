Воды у побережья Крыма стала холодней

Температура морской воды у побережья Крыма резко упала на несколько градусов.
По данным крымского гидрометцентра, 7 августа температура морской воды у берегов полуострова составила:
в Феодосии +18°, Алуште +22°, Ялте +21°, в районе горы Карадаг +20°, Севастополе +23-24°, Евпатории +24°, Черноморском +23°, в Керченском проливе +23°, в Азовском море +24°.
По данным синоптиков, самая холодная вода у побережья Феодосии, тогда как еще два дня назад она была на 6 градусов теплее.
Обычно причиной такого похолодания становится ветровой сгон, когда прогретую у берега воду сносит ветрами вдаль от берега.
Четверг, 8 августа 2019 г. 65
Источник: Портал Информер