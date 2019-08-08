Воды у побережья Крыма стала холодней

8 августа 2019     11
Воды у побережья Крыма стала холодней

Температура морской воды у побережья Крыма резко упала на несколько градусов.

По данным крымского гидрометцентра, 7 августа температура морской воды у берегов полуострова составила:

в Феодосии +18°, Алуште +22°, Ялте +21°, в районе горы Карадаг +20°, Севастополе +23-24°, Евпатории +24°, Черноморском +23°, в Керченском проливе +23°, в Азовском море +24°.

По данным синоптиков, самая холодная вода у побережья Феодосии, тогда как еще два дня назад она была на 6 градусов теплее.

Обычно причиной такого похолодания становится ветровой сгон, когда прогретую у берега воду сносит ветрами вдаль от берега.

 


Четверг, 8 августа 2019 г. 65

Источник: Портал Информер

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