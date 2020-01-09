Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о ситуации на Ближнем Востоке

Редакция «ИНФОРМЕРа» попросила прокомментировать ситуацию, складывающуюся на Ближнем Востоке, военно-политического эксперта Яна Гагина. Он рассказал следующее:

«В связи с недавними событиями в Ираке, а, прежде всего, я имею в виду убийство иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, хотелось бы отметить, что наступают весьма интересные времена.

В последнее время на Ближнем Востоке, как и во всем восточном Средиземноморье, политическая ситуация сильно обострилась. Мы видим два больших очага вооруженных конфликтов, которые могут быстро перерасти в мировую войну.

Это, во-первых, военная интервенция Турции в Ливию, где поддерживаемые Анкарой силы терпят поражение от войск мятежного генерала Хафтара, которого, в свою очередь, поддерживает коалиция, состоящая из Египта, Греции и Израиля.

Таким образом, все идет к войне между странами коалиции и Турции. Стороны уже обменялись воинственными заявлениями и подкрепили их приведением своих вооруженных сил в полную боевую готовность. Кроме того, турецкая армия уже начала переброску своих солдат и техники в Ливию.

Второй очаг — это противостояние Ирана и США, в которые уже вовлечены разношерстные иракские вооруженные группировки, а также косвенно — Израиль и Сирия.

Учитывая угрозы Ирана нанести ракетный удар по Израилю, можно предполагать, что Израиль, а за ним и США нанесут удары как по территории Ирана, так и по иранским военным подразделениям, которые находятся на территории Сирии и Ливана.

В этой связи, я бы не исключил возможного обострения ситуации и на Донбассе, а также в бассейне Черного моря. Таким образом, прямо или косвенно, грядущая война напрямую затронет каждого из нас.



Дело в том, что открытое военное противостояние может вовлечь в войну страны НАТО (согласно договору) с одной стороны, а также Турцию с другой стороны, которая может вступить в большую войну, даже не желая этого. Так сказать, волей обстоятельств.

Отдельно стоит обратить внимание и на то, что боевые действия в Иране станут сильнейшим дестабилизирующем фактором для всего Черноморского региона, а также Кавказа и Закавказья.

Я бы не исключил возобновления тлеющих военных конфликтов и, прежде всего, в Грузии, а также горячего военного противостояния между Арменией и Азербайджаном.

Но при всех проблемах, которые могут возникнуть для России, есть и положительный момент. И это, прежде всего, повышение цен на нефть. Не секрет, что именно нефтяные цены во многом формируют бюджет России, поэтому любая заваруха на Ближнем Востоке нам все-таки выгодна.

Но выгодна опять-таки в меру, ибо если все эти конфликты все-таки перерастут в Третью мировую войну, то Россия также не сможет оставаться в стороне. Напомню, что наш военный контингент размещен в Сирии и может стать объектом для ошибочных или совсем не ошибочных ударов со стороны тех или иных сил.

Понятно дело, что в этой ситуации Россия не сможет остаться в стороне – так или иначе будет вовлечена в войну.

Насколько я расцениваю реальность воплощения в жизнь самого мрачного прогноза? На этот вопрос на сегодня не ответит никто. Но мне все-таки кажется, я бы сказал даже, что я на это очень сильно надеюсь, что мы не столкнемся с угрозой прямого вовлечения в ядерную войну.

Так или иначе, но мир уже никогда не будет прежним. И мне бы очень хотелось надеяться на то, что в этом новом мире Россия обретет свое достойное место, несмотря ни на что».

Источник: Портал Информер