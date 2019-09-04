Военнослужащие могут выгодно приобрести уютную квартиру от «ИнтерСтрой»

Жить в Крыму – это мечта. Свежий морской воздух, тихие уютные улочки городов, кипарисовые аллеи, богатая культура и древнее наследие эпох, отзывчивые люди – все это вместе рождает удивительную и ни на что не похожую атмосферу.

Многие мечтают купить квартиру в Севастополе, Ялте, Форосе, Феодосии, Евпатории и каждый день ощущать тепло и обаяние Крыма. Компания «ИнтерСтрой» – надежный застройщик с более чем 10-летним опытом строительства современных жилых многоквартирных домов.



По программе военной ипотеки для военнослужащих большой выбор квартир в Севастополе и Крыму. Не упустите возможность выгодно приобрести уютную квартиру:

– в новом микрорайоне ЖК «Доброгород», в ЖК «Горизонт» и «Каравелла» (Севастополь);

– в ЖК «На бульваре Ленина» (Симферополь);

– ЖК «Кристалл» (Феодосия).



Объекты имеют аккредитацию в ФГКУ «Росвоенипотека». Не откладывайте на завтра реализацию долгожданной мечты о собственном жилье!

Приходите, Вас ждут в строительной компании «ИнтерСтрой»!

Отдел продаж:

г. Севастополь, ул.Хрусталева 84.

+7 (978) 77-1111-7

г. Симферополь, бул. Ленина, 12

ТЦ, 2й этаж

+7 (978) 77-1111-2

г. Феодосия, ул. Насыпная, д.6 (ЖК «Кристалл»)

+7 (978) 77-111-3





Среда, 4 сентября 2019 г. 554

Источник: Портал Информер