Военнослужащие могут выгодно приобрести уютную квартиру от «ИнтерСтрой»

4 сентября 2019     16
Военнослужащие могут выгодно приобрести уютную квартиру от «ИнтерСтрой»

Жить в Крыму – это мечта. Свежий морской воздух, тихие уютные улочки городов, кипарисовые аллеи, богатая культура и древнее наследие эпох, отзывчивые люди – все это вместе рождает удивительную и ни на что не похожую атмосферу.

Многие мечтают купить квартиру в Севастополе, Ялте, Форосе, Феодосии, Евпатории и каждый день ощущать тепло и обаяние Крыма. Компания «ИнтерСтрой» – надежный застройщик с более чем 10-летним опытом строительства современных жилых многоквартирных домов.

 

По программе военной ипотеки для военнослужащих большой выбор квартир в Севастополе и Крыму. Не упустите возможность выгодно приобрести уютную квартиру: 

 

– в новом микрорайоне ЖК «Доброгород», в ЖК «Горизонт» и «Каравелла» (Севастополь); 

– в ЖК «На бульваре Ленина» (Симферополь); 

– ЖК «Кристалл» (Феодосия).

Объекты имеют аккредитацию в ФГКУ «Росвоенипотека». Не откладывайте на завтра реализацию долгожданной мечты о собственном жилье! 

Приходите, Вас ждут в строительной компании «ИнтерСтрой»! 

 

Отдел продаж: 

г. Севастополь, ул.Хрусталева 84. 
+7 (978) 77-1111-7 

г. Симферополь, бул. Ленина, 12 
ТЦ, 2й этаж 

+7 (978) 77-1111-2 

г. Феодосия, ул. Насыпная, д.6 (ЖК «Кристалл») 

+7 (978) 77-111-3 


Среда, 4 сентября 2019 г. 554

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Школьница обвинила сотрудника ФСБ в домогательствах и угрозе убийством
Школьница обвинила сотрудника ФСБ в домогательствах и угрозе убийством

В Челябинской области сотрудника ФСБ арестовали за домогательства к 11-летней школьнице. Об этом сообщает Znak.com. По данным источника издания, 33-летний …


Военнослужащие могут выгодно приобрести уютную квартиру от «ИнтерСтрой»
Военнослужащие могут выгодно приобрести уютную квартиру от «ИнтерСтрой»

Жить в Крыму – это мечта. Свежий морской воздух, тихие уютные улочки городов, кипарисовые аллеи, богатая культура и древнее наследие эпох, …


Где выгоднее всего сдавать квартиры посуточно
Где выгоднее всего сдавать квартиры посуточно

В Севастополе находятся одни из самых доходных квартир Крыма, которые сдаются посуточно. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир …


Новое футбольное поле на ул
Новое футбольное поле на ул. Сладкова сдадут на два месяца позже срока

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на улице Сладкова в районе Стрелецкой бухты может быть закончено позже минимум на два …


В горах Крыма у туриста из Москвы случился сердечный приступ
В горах Крыма у туриста из Москвы случился сердечный приступ

Накануне днем сотрудникам Судакского отряда «КРЫМ-СПАС» пришлось экстренно эвакуировать мужчину 1967 года рождения с горы Сокол. Он шел по туристической …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты