Военнослужащие Росгвардии задержали на севастопольском предприятии неадекватного мужчину с крупной партией наркотиков

Военнослужащие Росгвардии задержали на севастопольском предприятии неадекватного мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом Крыминформу рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Севастополю.

«В городское управление вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» с территории промышленного объекта, где был замечен посторонний мужчина, который вел себя крайне неадекватно и не реагировал на призывы успокоиться. Позже было установлено, что (нарушитель) находился в состоянии наркотического опьянения. При досмотре задержанного в заднем кармане его брюк был обнаружен пакет с кристаллическим веществом белого цвета», – сказано в сообщении.

Кроме того, мужчина успел повредить авто сотрудницы предприятия. При себе у него было 160 грамм наркотического вещества – так называемой «соли». Нарушитель был задержан и передан полицейским.







Понедельник, 21 октября 2019 г. 251

Источник: Портал Информер