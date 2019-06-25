Военно-технический форум «Армия-2019» в Севастополе (ПРОГРАММА)

С 28 по 30 июня 2019 года в Севастополе пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2019». В рамках Форума планируется статическая экспозиция кораблей, вооружений, военной и специальной техники, динамический показ возможностей военной и специальной техники с показными выступлениями морских пехотинцев.

В рамках динамического показа зрители смогут ощутить на себе «Всё по-настоящему». Боевая стрельба из различных видов вооружения, преодоление препятствий колесной и гусеничной техникой.

Демонстрационная программа Форума станет невероятно зрелищным событием и продемонстрирует мощь российского вооружения, военной и специальной техники.

Дни работы Форума для массового посещения: 28 – 30 июня.

Как добраться:

Кластер «Центральный»:

– бесплатный автобус от Министерства обороны – с пл. Нахимова и от ТЦ «Муссон» до кластера «Центральный» и обратно, в течение дня с 8:00 до 18:00 ежечасно;

– на личном транспорте до ул. Отрадная 1а, г. Севастополь — место массовой парковки;

– городской транспорт — 5-й маршрут по расписанию от остановки «Завод ЖБИ» до остановки «ТЦ Новоцентр»;

Кластер «Мекензиевы горы»:

– бесплатный автобус от Министерства обороны – с пл. Нахимова и от остановки «Поворот на Гвардейское» до кластера «Мекензиевы горы» и обратно, в течение дня с 8:00 до 18:00 ежечасно;

– на личном транспорте до ул. Липовенко 7, г. Севастополь и далее по указателю до места массовой парковки;

– городской транспорт — 62-й маршрут по расписанию от остановки «Площадь Захарова» до остановки «Поворот на Гвардейское» и далее на бесплатном автобусе от Министерства обороны.