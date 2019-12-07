Военные ракетчики России познакомили севастопольцев с образчиками современного вооружения

В Севастополе в рамках торжеств в честь пятилетия со дня образования 31 дивизии ПВО ракетчики показали современные образцы зенитно-ракетных комплексов.На площади возле ДКР были выставлены С-400 “Триумф”, ЗРК “Панцирь”, командно-штабные автомобили, другие специальные машины и тренажеры ПВО. Гостей мероприятия угощали солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.“В зоне нашей ответственности только с начала этого года было обнаружено порядка 200 иностранных разведывательных средств, как самолетов, так и беспилотных летательных аппаратов. За воздушным пространством над полуостровом ведется непрерывный контроль”, – рассказал РИА Новости Крым врио командира 31 дивизии ПВО полковник Виктор Шаромов.

31 дивизия ПВО была сформирована после вхождения Крыма и Севастополя в состав России на фондах тактической группы ВВС “Крым”. Основные виды вооружения – ЗРК С-400 “Триумф” и “Панцирь”.“Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить надежную охрану воздушных рубежей над всей территорией полуострова”, – заверил Шаромов.

Несмотря на молодой возраст дивизии, ее военнослужащие уже проявили себя на международном уровне.“В 2017 году боевые расчеты 12 зенитно-ракетного полка 31 дивизии ПВО победили на российском этапе конкурса “Ключи от неба”, а также заняли первое место в одноименном международном конкурсе”, – подчеркнул Шаромов.







Суббота, 7 декабря 2019 г. 558

Источник: Портал Информер