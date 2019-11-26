Военные США осмотрели российские ракеты

Россия продемонстрировала инспекционной группе из США ракетный комплекс «Авангард». Показ был проведен в рамках договора СНВ-III между РФ и США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В рамках реализации договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки <…> на территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — сказано в сообщении.

Инспекция прошла с 24 по 26 ноября, добавили в пресс-службе. Ракетный комплекс должен быть поставлен на боевое дежурство уже в декабре.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан в 2010 году в Праге.

На сегодня это единственный действующий договор между странами об ограничении вооружений. Срок действия подписанного документа истекает в 2021 году.

Продление договора может затянуться из-за конфликта между администрацией президента США и Пентагоном.







Вторник, 26 ноября 2019 г. 61

Источник: Портал Информер