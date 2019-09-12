Военный эксперт рассказал о неминуемой ядерной войне

12 сентября 2019     13
Военный эксперт рассказал о неминуемой ядерной войне

Непреднамеренный ядерный конфликт может случиться в любой момент, для этого потребуются считанные минуты. Такое мнение URA.RU высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, это связано с тем, что переговоры России и США о продлении договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) зашли в тупик.

Ранее о возможном начале ядерной войны предупредил и представитель российского МИДа.

«Это важнейший договор, который ограничивает гонку ядерных вооружений, вводит понятные и прозрачные процедуры инспекции и контроля, а также поддерживает стратегический баланс в мире», — пояснил Коротченко.

По его словам, если СНВ-3 не будет продлен, то после 2021 года гонка вооружений в ядерной сфере «становится абсолютно непредсказуемой».

«Плюс ко всему размещение американских ракет средней дальности в Европе с подлетным времени до удара в России в три-пять минут хаотизирует ситуацию.

За это время никто ничего не успеет сделать. Любой форс-мажор может реально привести к ядерной войне: мы увидим — что-то летит, и должны отвечать. Так и начинаются войны», — признал собеседник агентства.


Четверг, 12 сентября 2019 г. 1554

Источник: Портал Информер

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