Вожатые Севастополя сразятся за звание лучшего вожатого страны

19 сентября 2019     11
Вожатые Севастополя сразятся за звание лучшего вожатого страны

Со 2 по 5 октября 2019 годы во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае состоится VI Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов.

В мероприятии примут участие 400 человек из 45 регионов России, в том числе и из Севастополя.

В рамках мероприятия состоятся круглые столы о качестве подготовки педагогических кадров для организации летнего безопасного отдыха детей, дискуссионные площадки о развитии студенческих педагогических отрядов и трудовых отрядов подростков, мастер-классы, стратегическая сессия.

Также пройдут конкурсы профессионального мастерства и будут определены лучшие вожатые.

«В этом году всероссийский форум студенческих педагогических отрядов пройдёт уже в шестой раз. Участие смогут принять представители детских оздоровительных лагерей, центров федерального значения и вожатые со всей страны, а также представители подростковых отрядов.

Хочется отметить уникальность и значимость площадки проведения форума – это ВДЦ «Орлёнок», который готов не только принять гостей, но и поделиться своим опытом, методическими наработками и знаниями», – комментирует Екатерина Шальнева, руководитель направления студенческих педагогических отрядов.

Форум проводится в целях повышения качества организации отдыха детей и оздоровления детей в России через совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров в составе студенческих педагогических отрядов.

Организаторами форума являются: Министерство образования и науки Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Всероссийский детский центр «Орленок», Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды».


Четверг, 19 сентября 2019 г. 181

Источник: Портал Информер

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