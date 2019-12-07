Возвращаясь к теме БольНой Морской…

У Владимира Семеновича Высоцкого есть шуточная песня, в которой он, от лица решившего «удариться в бега» заключенного, сетует «Сгорели мы по недоразумению…».

Мне совсем не хочется, чтобы слова этой песенки стали популярными в правительстве Севастополя.

Ранее я уже писал о том, что действия реконструкторов Большой Морской подпадают под вполне конкретную статью Уголовного кодекса, карающую за повреждение объектов культурного наследия.

И это если следователи поведут себя застенчиво, а если, как в былые времена будут «шить» дела с пролетарским размахом, то «прицепом» за халатность и превышение всякого рода полномочий, целый этап может насобираться.

Понятно, что никому это не надо, у всех интерес другой – сохранение неповторимого облика некогда белокаменного города-героя.

Поэтому пишу, предупреждаю. Иногда, перечитывая написанное ранее, думаю: «Куда там Достоевскому с записками известными». Успокаивает то, что читать никто не обязан, читают те, кому интересно, или те, кто заинтересован.

Опять возвращаюсь к теме БольНой Морской

Получая информацию, как и большинство горожан из публикаций в прессе, все чаще убеждаюсь в гениальности фразы, которую Михаил Булгаков вложил в уста профессора Преображенского: «…Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет».

Вот примеры из последнего заседания наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской:

Обратился к представителям Wowhaus член Союза архитекторов Севастополя Дмитрий Фуклев: «Очень спорный вопрос, который вы уже третий раз предлагаете, — навесы над кафе» (имеются в виду кафе и стриптиз–бар на пл. Ушакова). Когда появилось это кафе с поднятием крыши на несколько ступенек, там город был выключен, его Корабельная сторона как часть площади Ушакова была «перечёркнута». Это было очень неправильным решением, а вы его ещё и усугубляете — объёмом, который закрывает всю часть вида на Корабельную сторону, являющуюся частью площади Ушакова визуально».

Ему, конечно, возразили.

Михаил Развожаев, например, предложил довериться проектировщикам из Wowhaus, поскольку какие-то части города должны стать современными и притягивать молодёжь.

Конечно, о вкусах не спорят, могут высказываться различные мнения, но есть одно «НО». Панорамное раскрытие с площади Ушакова является предметом охраны исторического поселения федерального значения.

А это значит, что никакая самодеятельность, даже если руководит губернатор, не допускается. Если очень хочется «украсить» площадь Ушакова элементами пляжно–садовой архитектуры (перголами), то вносите изменения в приказ Министерства культуры и фантазируйте дальше.

«Рассинхронизация решений двух вопросов, — о фасадах и начало благоустройства, — их несовпадение во времени является для нас проблемой, — призналась руководитель отдела благоустройства компании Wowhaus Гульнара Сафарова. — Проект реконструкции фасадов сейчас разрабатывается, начало работ и выделение на них какого-то финансирования — это вопрос внутригородской. А мы к маю хотим открыть улицу, провести парад, поэтому мы предлагаем для каждой лестницы условно типовое решение: сохранение существующей ситуации, ремонт всех лестниц, которые существуют на Большой Морской улице, облицовка гранитом в тон мощения, замену разнообразных ограждений на каждой лестнице на нейтральное ограждение из чёрного металла с качественным деревянным поручнем — это РЕШЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ».

Хочется напомнить, что все работы на Большой Морской ведутся в охранной зоне объектов культурного наследия. Охранная зона составляет ни много ни мало 100 метров.

Это обстоятельство предполагает особые требования к проведению работ. Как пример приведу стройку на ул. Советская 37, где прокуратура намерена построить трехэтажное здание с подземным паркингом.

Сам особняк, в котором жил консул Франции в Севастополе Луи Ге, уже не является объектом культурного наследия, но такие объекты находятся вокруг и стройка попадает в их охранную зону.

В августе 2018 года была проведена Государственная историко-культурная экспертиза раздела, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, при производстве земляных строительных работ на земельном участке ориентировочной площадью 0,0702 га, по объекту: «Административное здание прокуратуры города Севастополя с подземной автостоянкой по улице Советская, 37» по адресу: г. Севастополь, ул. Советская, 37 (кадастровый номер 91:03:001006:1303).

С учетом того, что сносимое здание находится в защитной зоне соседних домов, являющихся объектами культурного наследия, предписала следующее:

В защитной зоне объектов культурного наследия грунт должен разрабатываться только вручную, без привлечения тяжелой строительной техники, обратная засыпка траншей также должна производиться вручную. Разработка грунта в непосредственной близости от объектов культурного наследия допускается только при помощи землекопных лопат без резких ударов.

При проведении работ обеспечивается защита объектов культурного наследия от любых механических повреждений.

Запрещается:

снос объектов культурного наследия;

проведение каких-либо работ на объектах культурного наследия;

применение тяжелой техники в непосредственной близости от объектов культурного наследия;

проведение земляных работ ниже уровня отметки подошвы фундаментов.

Но Большая Морская, вернее её застройщики, видимо, обладают особой магией, заставляющей руководство города не замечать очевидных вещей.

Напомню, что Федеральный закон «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в императивной форме предписывает:

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия…согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Борис Колесников

Источник: Портал Информер