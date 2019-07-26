Возле Крыма появились военные самолеты США

25 июля три американских самолета провели разведку у берегов Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

В 11:25 (по московскому времени) у черноморского побережья был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169328, которые ранее взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия (Италия).

Вслед за ним в 11:30 с той же авиабазы поднялся разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным UAVGH000. Проведя разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, он направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова. В 21:40 (по московскому времени) летательный аппарат завершил миссию и отправился на аэродром базирования.

В 17:35 патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169002 взлетел с того же аэродрома в Италии и затем осуществлял патрулирование вдоль российского побережья Черного моря.

В 17:43 самолет приблизилось к береговой линии в районе села Витино Сакского района на 38 километров, где затем курсировал более трех часов.





Пятница, 26 июля 2019 г. 150

Источник: Портал Информер