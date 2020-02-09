Возможен ли дефицит медицинских масок в аптеках Севастополя? (ФОТООТЧЁТ)

В Госдуме РФ планируют обсудить законопроект, который поможет исключить ситуации, когда аптеки на волне ажиотажа поднимают цены. Корреспонденты «ИНФОРМЕРа» проверили ситуацию с медицинскими масками в двадцати севастопольских аптеках.

По словам сотрудников большинства аптек, проблемы с дефицитом их не коснулись. Товар поставляется оперативно, поставщики снабжать медицинскими изделия обещают исправно

Тем не менее, в некоторых аптеках Севастополя масок нет в наличии.

Кстати, о масках. Они действительно являются одним из наиболее эффективных способов защиты от возбудителя респираторных заболеваний, в том числе от нового коронавируса.

Но в подавляющем большинстве случаев приходится видеть неправильное ношение маски. Например, люди ходят в промокшей маске. Если вы сидите в маске больше часа, то она отсыревает. Это внешне даже видно. Смысла в этом нет, тем более что промокшая маска – “пылесос” различного рода взвешенных частиц, в том числе содержащих в себе возбудителей респираторных заболеваний

Лучше всего защищают от болезней многослойные маски и специальные респираторы с хорошими фильтрами.

Полностью практически ничто не защитит от заражения, как и вакцина не защищает на сто процентов от болезни, а только от тяжелых случаев и летальных исходов. Только костюм химической и биологической защиты полностью защитит и от заражения, и от других факторов внешней среды.

После этой «страшилки» желаем севастопольцам бодрости духа, отличного здоровья и не паниковать без повода.







Воскресенье, 9 февраля 2020 г. 2123

Источник: Портал Информер