Возможен ли дефицит медицинских масок в аптеках Севастополя? (ФОТООТЧЁТ)

В Госдуме РФ планируют обсудить законопроект, который поможет исключить ситуации, когда аптеки на волне ажиотажа поднимают цены. Корреспонденты «ИНФОРМЕРа» проверили ситуацию с медицинскими масками в двадцати севастопольских аптеках.
По словам сотрудников большинства аптек, проблемы с дефицитом их не коснулись. Товар поставляется оперативно, поставщики снабжать медицинскими изделия обещают исправно
Тем не менее, в некоторых аптеках Севастополя масок нет в наличии.Аптека по адресу: ул. Ерошенко 2Б. Масок нет. Ждут поставок уже неделю. Аптека по адресу: Проспект Гагарина 10В. Торговый центр «Волна». 6 руб. за маску. В наличие 5 масок. Аптека по адресу: Площадь 50-летия СССР -11. Кинотеатр Россия. 15 рублей за маску. В наличие достаточно. Аптечный киоск «Будь здоров». Адрес: Площадь 50-летия СССР. Комплект 45 рублей за 5 штук. Остаток 25 масок. Аптека «Фармадом». Адрес: ул. Адмирала Юмашева, 4В. 18 руб. за 3 маски, или 50 шт за 150 рублей. Масок много на остатке. «Экономная аптека». Адрес: Проспект Героев Сталинграда 35Г. Масок нет в наличие. Аптека «АВиК». Адрес: Проспект Героев Сталинграда 35В. Масок нет в наличие. Аптека «Медсервис-Крым». Адрес: Торговый центр «Апельсин». 10 рублей за маску. Достаточное количество на остатке. Аптека «Будь здоров». Торговый центр «Апельсин» 0 этаж. 8 рублей за маску. Остаток 5 штук. Аптека «На здоровье». Адрес: Казачья бухта,9. В наличие только детские маски — 3 шт- 57 рублей. Взрослых масок нет в наличие. Аптека «АВиК». Адрес: Балаклава. Наб. Назукина. 3 маски за 18 рублей. Приказ руководства продавать по 3 маски в руки или одним чеком. Аптека №5. Адрес: Балаклава. Ул. Новикова 10Б. 6 рублей за маску. В наличии 100 масок на остатке. Аптека «АВиК». Адрес: Балаклава. ул. Новикова, 28. 3шт по 18 рублей. По 3 в руки. В наличии 500 масок. Аптека «АВиК». Адрес: Ост. генерала Лебедя. 30 рублей за 5 масок. Осталось меньше 50 масок. Аптека «Ригла». Адрес: Проспект победы 2А. Торговый центр «Новус». По 10 рублей за маску. На остатке 500 штук. «Аптека для всей семьи». Адрес: Горпищенко 70. Продают по 5 пачек в 1 руки. 10 руб за 3 маски. Аптека «АВиК». Адрес: ул. Горпищенко 53А. Комплект 5 шт по 30 рублей. 1 чек — 1 упаковка. Распоряжение руководства сети аптек. Аптека «Будь здоров». Адрес: Ул. Пожарова. Т.Ц. Фуршет. Нет в наличии. Аптечный пункт. Адрес: Проспект Гагарина,2. Маски только завезли. Ставят на учёт. Аптека «Ригла». Торговый центр «Муссон». Ул. Вакуленчука, 29. 3 шт. за 30 р. Достаточное количество на остатке.
Кстати, о масках. Они действительно являются одним из наиболее эффективных способов защиты от возбудителя респираторных заболеваний, в том числе от нового коронавируса.
Но в подавляющем большинстве случаев приходится видеть неправильное ношение маски. Например, люди ходят в промокшей маске. Если вы сидите в маске больше часа, то она отсыревает. Это внешне даже видно. Смысла в этом нет, тем более что промокшая маска – “пылесос” различного рода взвешенных частиц, в том числе содержащих в себе возбудителей респираторных заболеваний
Лучше всего защищают от болезней многослойные маски и специальные респираторы с хорошими фильтрами.
Полностью практически ничто не защитит от заражения, как и вакцина не защищает на сто процентов от болезни, а только от тяжелых случаев и летальных исходов. Только костюм химической и биологической защиты полностью защитит и от заражения, и от других факторов внешней среды.
После этой «страшилки» желаем севастопольцам бодрости духа, отличного здоровья и не паниковать без повода.
Воскресенье, 9 февраля 2020 г. 2123
Источник: Портал Информер