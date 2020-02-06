Возможно, Севастополь будет напрямую управляться Кремлем

6 февраля 2020     15
Возможно, Севастополь будет напрямую управляться Кремлем

В Конституции могут закрепить понятие «федеральных территорий». Об этом 6 февраля заявил сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон государства Андрей Клишас.

По его словам, эта идея требует проработки, а потому будет изучена. К настоящему моменту известно, что инициатива преследует закрепление особого статуса территорий, которые обладают своими особенностями управления.

«К их числу, например, относятся закрытые административно-территориальные образования, особо охраняемые природные территории, Арктическая зона. Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды (например, озера Байкал, Кавказских Минеральных Вод) или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности», — сказал Клишас.

Он подчеркнул, что в некоторых федеративных государств уже имеются территории с особым правовым режимом, предполагающим отдельные полномочия и прямое подчинение органов власти территорий федерального подчинения органам и должностным лицам федерального центра.

Клишас добавил, что инициатива получит особое внимание со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Он также отметил, что в случае реализации предложения федеральные территории не будут включаться в состав субъектов РФ.

В свете этой инициативе интересно, получит ли статус федеральной территории Севастополь или Крым. Напомним, что до 1991 года Севастополь фактически напрямую подчинялся Москве, хотя его органы власти формально подчинялись властям УССР.

Справка:

Территория прямого федерального подчинения — в государствах-федерациях: территория, не входящая ни в один субъект федерации и подчиняющаяся напрямую федерации. Нередко такие территории являются столицами государств или расположены в непосредственной близости к ним. В этом случае они называются столичными территориями или федеральными столичными округами.
Статус территории прямого федерального подчинения имеют также и некоторые внешние зависимые территории.



Четверг, 6 февраля 2020 г. 469

Источник: Портал Информер

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