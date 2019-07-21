Возрождение «Русского резерва»





Кафедра Политологии и международных отношений СевГУ приступила к подготовке специалистов нового формата.

Игры сильных

Нам выпало жить на сломе исторических и экономических эпох. Уступающие экономическое лидерство Китаю Соединенные Штаты, которые до этого столь активно сопротивлялись процессу распада однополярного мира на макрорегионы, сами встали во главе этих объективных тенденций и выстраивают новую многополярную систему для себя и под себя. Глобальная война и скатывание мира в новую экономическую депрессию, которая откладывается с 2008 года, — вот те два стратегические вызова, с которыми столкнулись мировые и региональные субъекты.

Кадры по-прежнему решают все

Меняется расстановка сил: на мировую арену возвращаются традиционные для разных регионов сильные государства, которые формируют собственные зоны влияния и ответственности: Россия, США, Китай, Германия, Франция, Япония, Британия; возможно, Турция и Бразилия. И сейчас больше, чем когда-либо ранее, проявится конкуренция новых центров силы в области передового высшего образования. Его задача — развивать стратегический ресурс. Какой? Человеческий, способный разрабатывать и принимать оптимальные решения в условиях стремительно меняющегося мира и постоянной ресурсной ограниченности. Ведь как и десятилетия назад, «самым ценным и решающим капиталом являются люди, кадры».

Международники новой формации

Возвращение в 2014 году Крыма не просто дало России сильнейший эмоциональный толчок, но и вернуло ей статус великой евразийской державы. Обновление высшего гуманитарного образования на полуострове — и по сути, и по форме — стало неизбежностью, осознанной необходимостью, тем базисом, который позволит не утратить и укрепить вновь обретенный статус.

В 2018 году Севастопольский государственный университет запустил магистерскую программу «Аналитическое обеспечение внешней политики России в регионе Большого Средиземноморья»: в рамках направления «Международные отношения» за счет госбюджета ведется подготовка специалистов в области внешней политики. Уникальная программа направлена на ускорение процесса преодоления западных санкций против Крыма и России и формирование высококвалифицированных международников, экспертов-политологов, аналитиков. Их ждут в органах государственной власти регионального и федерального уровней, в государственных корпорациях и частных компаниях, осваивающих внешние рынки, в структурах, аффилированных с МИД, в специальных службах, в отечественных и международных СМИ.

Заведующий кафедрой Политологии и международных отношений, доктор политических наук Александр Ирхин поясняет: «При создании учебной и научной программы бакалавриата и магистратуры нами был учтен советский опыт, который американцы обозначили как «русский резерв». Понятие возникло в начале 1960-х, когда американцы принялись анализировать феномен технологического прорыва СССР. Так вот, суть «русского резерва» в том, что в студенческих аудиториях дают знаний больше, чем требуется на данный период. Однако именно этот заблаговременно созданный резерв позволяет выпускнику через несколько лет без ограничений делать успешную карьеру в различных областях человеческой профессиональной деятельности».

Специалистам новой формации не страшны мрачные прогнозы об исчезновении за ненадобностью гуманитарных профессий, потому что они обладают универсальным набором компетенций: как внешнеполитических, так и внутриполитических. И на уровне бакалавриата, и в магистратуре заложено изучение двух иностранных языков (глобальной и региональной коммуникации), получение фундаментальных и прикладных знаний в сфере международных отношений, геополитики, истории и современной политики, государственного управления, современных технологий коммуникации, методологии научной и проектной деятельности. Но востребованный специалист — это не просто набор «модных» навыков: это умение анализировать сложнейшие процессы, медиаграмотность и высочайшая эрудиция, принадлежность к когорте профессионалов, войти в которую необходимо еще в период учебы. Поэтому практическую часть профессии осваивают в ведущих аналитических центрах: к примеру, в Черноморском информационно-аналитическом центре, в Департаменте общественных коммуникаций Правительства города федерального значения Севастополя — уже в студенческие годы нарабатывая будущие связи.

Чем напряженнее становится международная повестка, тем большее значение для успешной российской игры на мировой арене приобретает синтезирование новых смыслов, создавать которые предстоит думающим, фундаментально подготовленным профессиональным политологам. Способность успешно работать в сфере как внешней политики, так и внутренней, понимание новых вызовов и угроз, стоящих перед Крымом, Севастополем и перед Российской Федерацией в условиях быстро меняющегося мира — ядро университетской подготовки специалистов новой генерации, которым предстоит сыграть важную роль в расстановке сил на международной арене.





Источник: Крымские новости