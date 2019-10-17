ВОЗ признала успешной программу РФ по снижению чрезмерного потребления алкоголя.

Как сообщает «Независимая«, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном 1 октября 2019 года докладе признала успешной программу Российской Федерации по снижению чрезмерного потребления алкоголя. С 2003 по 2016 годы этот показатель уменьшился в нашей стране на 43%.

Такого впечатляющего результата удалось добиться за счет последовательных мер, которые предпринимались в России с 2011 года: была запрещена продажа спиртных напитков ночью, реклама алкоголя в СМИ, повышена минимальная стоимость бутылки водки, ужесточены техрегламенты и требования к безопасности алкосодержащей продукции, а также ответственность за их нарушения.

Согласно статистике, приведенной в докладе ВОЗ, с 2003 года в РФ сократилась смертность от всех причин и достигла 39% у мужчин и 36% у женщин, при этом наиболее значительно уменьшилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя. Смертность от алкогольных отравлений в этот период упала более чем на 70%, алкогольных психозов – на 80%, заболеваний печени – свыше 20%. Благодаря этому ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума: 68 лет у мужчин, 78 лет – у женщин.

Кроме того, Генеральная ассамблея ООН оценила усилия российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» и наградила за популяризацию принципов сохранения общественного здоровья в РФ.

Однако на этом Минздрав РФ, которому удается успешно противостоять могущественному лобби табачных и алкогольных компаний, не собирается останавливаться. На днях министерство внесло в Правительство РФ новую версию антитабачной концепции, которая предусматривает особую маркировку табачных изделий и контроль распространения новых курительных приспособлений. Сейчас в России электронные сигареты и их состав не регулируется никак, в то время как в США, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), подтверждены не менее 18 смертей, ассоциированных с вейпингом. Еще у 1080 человек были диагностированы заболевания дыхательной системы из-за курения электронных сигарет.

Сейчас в России курит примерно треть населения, и эксперты Минздрава убеждены, что принятие и реализация новой концепции приведет к уменьшению потребления никотина до 5% в ближайшие 30 лет и позволит снизить саму потребность в курении.

Предыдущие инициативы Минздрава в области борьбы с табакокурением уже принесли свои плоды: уровень потребления табака снизился за 7 лет на 10% – с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году, согласно Глобальному опросу взрослого населения о потреблении табака (GATS 2016).

Новый проект антитабачной концепции предусматривает введение единой однотипной упаковки для всех сигаретных пачек и обязательное раскрытие производителями полного состава сигарет. Этот подход уже успешно зарекомендовал себя в странах Евросоюза. Необходимо также, как считают авторы, ввести обязательное регулирование распространения и употребления электронных сигарет в РФ, так как основная целевая аудитория рекламы и распространения этой продукции – подростки и молодые люди. Как доказали исследования, электронные сигареты повышают толерантность к никотину, и зависимость вырабатывается быстрее. В России предложение о приравнивании электронных сигарет к обычным поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Предполагается также увеличить акциз на табачные изделия, так как именно ценовая политика, по данным ВОЗ, оказалась наиболее эффективной в борьбе с так называемым «рынком греха» – алкоголем и табаком, которые существенно сокращают длительность и качество жизни россиян. По экспертным данным, которые приводила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Россия теряет до 2% ВВП из-за курения граждан.

У каждой страны существует собственная культура потребления спиртных напитков.

Так, во Франции, например, алкоголя употребляют почти в два раза больше, чем в РФ, однако пьют в основном вино, и его прием сопровождается большим количеством еды. С другой стороны, во Франции выше смертность от заболеваний, развивающихся на фоне длительного употребления алкоголя. В Германии и Австрии, где чаще употребляют пиво, а не крепкие напитки, смертность от отравлений существенно ниже, чем в РФ. В России дело осложняется тем, что, как правило, употребление большого количества крепкого алкоголя за короткий промежуток времени сопровождается небольшим количеством нежирной еды. Такой поведенческий паттерн является причиной высокой смертности от отравлений алкоголем. Крепкий алкоголь опасен тем, что его можно выпить довольно много за короткий промежуток времени и получить серьезное отравление. При этом, по данным Росстата, общее количество больных с диагнозом «алкоголизм» с 2008 по 2017 годы сократилось на 37% – с 2,08 млн человек до 1,3 млн человек.

В России до сих пор, несмотря на все предпринимаемые усилия, наблюдается так называемая сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте, которая превышает женскую почти вдвое. До 70% смертей мужчин в трудоспособном возрасте в России вызваны алкоголем – острые алкогольные отравления, ДТП, бытовые причины, криминал, болезни, ассоциированные с алкоголем и т.д. «Семьдесят процентов – это алкоголь – ассоциированная смертность, причем не только острая, но и накопительная алкогольная смертность: циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь», – подчеркнула министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Однако с 2012 года эти показатели постоянно сокращаются.

Как считают в Минздраве, наиболее успешными методами борьбы с чрезмерным потреблением алкоголя стали все те же повышение акцизов и снижение доступности спиртных напитков. На данный момент эксперты отмечают, что алкоголь в России все еще излишне доступен для всех слоев населения всех возрастов как вариант досуга. В этих условиях нельзя говорить об одних только ограничительных мерах, убеждены специалисты, хотя существенное снижение смертности и наблюдалось в период антиалкогольных кампаний в СССР, необходимо создавать установки, которые позволят снимать стресс другими способами.

При этом, конечно, ограничение доступности алкоголя является одной из самых эффективных мер для снижения смертности. Запрет на ночную продажу, действующий с 2013 года, позволил существенно сократить количество суицидов, особенно среди мужчин. Еще важный момент – в России реализуется инициатива по ограничению продажи суррогатов алкоголя (настойки боярышника, пустырника, непищевого этилового спирта и других). Именно эти шаги, считают врачи, привели к тем результатам, о которых говорит ВОЗ в своем докладе.

Для сохранения позитивного тренда снижения смертности россиян от употребления алкоголя Минздрав России разработал законопроект, предусматривающий ограничение продажи алкоголя молодым людям до 21 года. Эту меру поддерживает большинство россиян.

«Нам представляется абсолютно правильным повысить возраст продажи алкогольной продукции до 21 года. Мы знаем, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно», – отметила Вероника Скворцова.

Министр здравоохранения напомнила, что пагубное воздействие алкоголя на мозг молодого человека приводит к серьезным последствиям, как в физиологии, вызывая изменения в формировании структур головного мозга, так в психологическом аспекте. «Эти изменения закрепляются в самый ответственный период развития и становятся патологическими зависимостями, с которыми очень трудно бороться», – пояснила она.

По данным ВОЗ, около 3,3 млн смертей в мире происходят из-за потребления алкоголя.

Однако лишь путем строительства дополнительных больниц и предоставления медицинской помощи проблему смертности российских мужчин в трудоспособном возрасте от алкоголя не решить.

Чтобы преодолевать негативные социальные факторы, влияющие на здоровье человека, государства выстраивают целые системы общественного здоровья. Россия тут не исключение. Задача этой системы – снизить и устранить влияние социальных факторов, разрушающих здоровье человека. Государственная политика, направленная на сохранение здоровья россиян, нашла отражение в национальных проектах. В сентябре 2019 года Минздрав совместно с крупнейшими российскими работодателями начал реализацию проекта по пропаганде здорового образа жизни. Помимо различных программ, разработан свод рекомендаций по сохранению здоровья сотрудников предприятий, направленный, в том числе, и на сокращение сверхсмертности российских мужчин.

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Источник: Крымские новости