Война за газ между Россией и Украиной может начаться в 2020 году

С 1 января 2020 года закончится действие контракта на транзит российского газа через Украину.

При этом Москва и Киев до сих пор не пришли к единому решению по данному вопросу.

Переговоры сторон, по сути, зашли в тупик. В качестве третьей заинтересованной стороны в обсуждениях участвует и Еврокомиссия, однако она не давит ни на «Газпром», ни на«Нафтогаз» придерживаясь некого нейтралитета.

Если до конца декабря Россия и Украина так и не смогут договориться, Украина окажется в крайне непростой ситуации. В первую очередь, страна лишится значительной прибыли — примерно 4% от общего объема ВВП.

Более того, серьезно пострадают и простые граждане Украины, которые посреди зимы могут столкнуться с дефицитом газа.

Как отмечает издание «Обозреватель», в дома, которые подключены к централизованной системе отопления, могут начать сокращать подачу тепла. В зоне риска находятся Херсонская, Одесская, Кировоградская, Николаевская и Днепропетровская области.

Кроме того, при остановке транзита существенно сократятся поставки газа для промышленных предприятий, а это, в свою очередь, негативно повлияет на их работу.

Тем не менее, несмотря на все возможные риски, Киев пока все еще не хочет пойти на уступки Москве и не соглашается на ее условия, считая их «шантажом». В частности, Россия хочет, чтобы Украина отменила штрафы в отношении «Газпрома», отозвала жалобы из международных инстанций и отказалась от денег, которые должна получить по итогам выигранных судебных разбирательств.

Кроме того, РФ предлагает Украине подписать контракт на прямые поставки газа вместо того, чтобы покупать его дальше по реверсу через Европу. Москва даже согласилась дать Киеву скидку в 25%, однако украинская сторона по-прежнему считает такую сделку недостаточно выгодной для себя.

Так как договориться о поставках и транзите топлива пока не удается, Россия начала в усиленных темпах перекачивать топливо в европейские газохранилища, на случай, если в январе поставки в сторону ЕС придется прекратить вовсе.

Украинские эксперты не исключают этого варианта, но опасаются, что в данной ситуации Евросоюз начнет давить на Киев, убеждая его согласиться на условия РФ, только ради того, чтобы сами европейские страны вновь смогли беспрепятственно получать российский газ.

Между тем, уже стало известно, что представители «Газпрома» приедут в Париж, где 9 декабря будет обсуждаться вопрос мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Кроме того, вопрос поставок газа будет обсужден и на личной встрече Зеленского и Путина, которая также состоится в Париже.

Источник: Портал Информер