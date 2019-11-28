Война за газ между Россией и Украиной может начаться в 2020 году

28 ноября 2019     12
Война за газ между Россией и Украиной может начаться в 2020 году

С 1 января 2020 года закончится действие контракта на транзит российского газа через Украину.

При этом Москва и Киев до сих пор не пришли к единому решению по данному вопросу.

Переговоры сторон, по сути, зашли в тупик. В качестве третьей заинтересованной стороны в обсуждениях участвует и Еврокомиссия, однако она не давит ни на «Газпром», ни на«Нафтогаз» придерживаясь некого нейтралитета.

Если до конца декабря Россия и Украина так и не смогут договориться, Украина окажется в крайне непростой ситуации. В первую очередь, страна лишится значительной прибыли — примерно 4% от общего объема ВВП. 

Более того, серьезно пострадают и простые граждане Украины, которые посреди зимы могут столкнуться с дефицитом газа.

Как отмечает издание «Обозреватель», в дома, которые подключены к централизованной системе отопления, могут начать сокращать подачу тепла. В зоне риска находятся Херсонская, Одесская, Кировоградская, Николаевская и Днепропетровская области.

Кроме того, при остановке транзита существенно сократятся поставки газа для промышленных предприятий, а это, в свою очередь, негативно повлияет на их работу.

Тем не менее, несмотря на все возможные риски, Киев пока все еще не хочет пойти на уступки Москве и не соглашается на ее условия, считая их «шантажом». В частности, Россия хочет, чтобы Украина отменила штрафы в отношении «Газпрома», отозвала жалобы из международных инстанций и отказалась от денег, которые должна получить по итогам выигранных судебных разбирательств.

Кроме того, РФ предлагает Украине подписать контракт на прямые поставки газа вместо того, чтобы покупать его дальше по реверсу через Европу. Москва даже согласилась дать Киеву скидку в 25%, однако украинская сторона по-прежнему считает такую сделку недостаточно выгодной для себя.

Так как договориться о поставках и транзите топлива пока не удается, Россия начала в усиленных темпах перекачивать топливо в европейские газохранилища, на случай, если в январе поставки в сторону ЕС придется прекратить вовсе.

Украинские эксперты не исключают этого варианта, но опасаются, что в данной ситуации Евросоюз начнет давить на Киев, убеждая его согласиться на условия РФ, только ради того, чтобы сами европейские страны вновь смогли беспрепятственно получать российский газ.

Между тем, уже стало известно, что представители «Газпрома» приедут в Париж, где 9 декабря будет обсуждаться вопрос мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Кроме того, вопрос поставок газа будет обсужден и на личной встрече Зеленского и Путина, которая также состоится в Париже.

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Ялте прошел третий форум «Инжир»
В Ялте прошел третий форум «Инжир»

Уже в третий раз проходит межрегиональный форум рестораторов и отельеров «Инжир». Ранее он проходил в курортных комплексах «Пальмира-Палас» и «Море». …


При пожаре в дачном домике погиб мужчина
При пожаре в дачном домике погиб мужчина

Вечером 27 ноября в селе Мраморном Симферопольского района загорелся дачный домик площадью 25 кв. м. Огонь быстро охватил постройку, в …


В пятницу на Крым обрушатся сильные дожди
В пятницу на Крым обрушатся сильные дожди

МЧС республики разослало штормовое предупреждение. Над полуостровом завтра, 29 ноября, пройдут фронтальные разделы Атлантического циклона. В пятницу днем и в ночь …


Девочек в Крыму рождается больше, чем мальчиков
Девочек в Крыму рождается больше, чем мальчиков

На прошлой неделе численность регистрации рождения девочек  в Крыму немного превосходит количество рождения мальчиков, как и еще неделей ранее. В частности, …


Война за газ между Россией и Украиной может начаться в 2020 году
Война за газ между Россией и Украиной может начаться в 2020 году

С 1 января 2020 года закончится действие контракта на транзит российского газа через Украину. При этом Москва и Киев до …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты