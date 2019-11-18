Волонтеры на Большой Морской будут сообщать севастопольцам о движении бесплатного автобсуа № 13

На аппаратном совещании вице-губернатор Денис Солодовников поручил департаменту транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры привлечь волонтёров к оповещению движения на Большой Морской. В общественном транспорте и на «Умных остановках» будут размещены листовки с транспортными схемами.

«Сделайте объявления, на которых можно будет увидеть новую схему организации бесплатного маршрута, привлеките волонтеров, которые раздадут листовки со схемами движения», – сказал Денис Солодовников и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгению Исакову.

По словам Исакова, с учетом работ по реконструкции улицы Большая Морская, на регулярной основе действуют 19 автобусных маршрутов и 12 троллейбусных.

«Запущен бесплатный маршрут №13. Были замечания, так как люди не понимают, что он бесплатный и как ходит. Ходит по кольцу раз в полчаса. Сегодня будут установлены на нем таблички о том, что проезд бесплатный. Вместе с тем по трем троллейбусным маршрутам было произведено укорочение – до площади Ушакова», – сказал и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

На время реконструкции улицы Большая Морская по центральному кольцу города запущены два бесплатных автобуса: один №13 и один 13-А.

Сохраняются маршруты № 5, 1, 12, 10, 10-К, курсирующие по центральному кольцу. Маршрут троллейбуса №5 будет компенсирован автобусом, так как движение троллейбуса сократится до улицы Токарева (по старой схеме движения).

Маршрут №1, связывающий Стрелецкую бухту и Корабельную сторону, сохраняется во избежание дополнительных пересадок. Маршрут №12 – как один из самых основных, который связывает «5 км» и центр, также сохраняется. Маршруты №№ 3,7,9 сокращаются по «короткому плечу» на ближний контур от площади Суворова до площади Ушакова.

Новые схемы движения общественного транспорта также можно просмотреть в приложении «Умный транспорт» и «Яндекс».

Пожелания и предложения по организации движения общественного транспорта можно направить с помощью смс-сообщения по номеру + 7978 300 00 09.







Понедельник, 18 ноября 2019 г. 76

Источник: Портал Информер