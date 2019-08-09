Волонтеры помогут севастопольским медикам в работе

9 августа 2019     8
Волонтеры помогут севастопольским медикам в работе

Вопрос помощи волонтерами и некоммерческими организациями, медикам в ежедневной работе, обсудили на совещании в Департаменте здравоохранения при участии главных врачей медицинских организаций и представителей общественности.

Руководители городских больниц обозначили основные направления сотрудничества: пропаганда здорового образа жизни, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, психологическая помощь неизлечимо больным пациентам, вакцинация взрослых и детей, помощь бездомным, проведение информационных кампаний.

«В настоящее время у Департамента здравоохранения заключены соглашения с двумя организациями – общественным движением «Волонтеры-медики» и АНО «Дар жизни». На деле волонтеров и представителей НКО, которые могли бы оказать реальную помощь медицинскому персоналу в их повседневной работе, намного больше. В связи с этим предлагаем организациям, работающим в сфере охраны здоровья, представить в Департамент предложения по дальнейшему взаимодействию», – сообщила начальник управления организации медицинской помощи Анна Островская.

Член Общественной палаты Наталья Кирюхина отметила, что помощь добровольцев может быть задействована в наиболее сложных сферах – например, в паллиативной помощи, сестринском уходе, и так далее.

«В соответствии с действующим законодательством, некоммерческая организация в рамках годичного сотрудничества с медицинским учреждением должна зарекомендовать себя, показать достойную работу на благо здравоохранения. Совещание помогло нам определить спектр наиболее проблемных вопросов, которые мы постараемся решить сообща», – отметила Наталья Кирюхина.

Первый заместитель директора Департамента здравоохранения Игорь Воронович добавил, что одно из важнейших направлений сотрудничества врачей и волонтеров – диспансеризация и профилактические осмотры.

«Среди вопросов, в которых общественность может помочь нам уже сейчас – это диспансеризация населения. Прошу вас подключить все ресурсы для привлечения населения к данному вопросу. Ранняя диагностика, как известно – залог своевременного лечения и выхода на качественно новый уровень», – заключил Игорь Воронович.


Пятница, 9 августа 2019 г. 73

Источник: Портал Информер

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