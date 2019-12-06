Волочкова рассказала о продаже своего особняка

Анастасия Волочкова прокомментировала ситуацию с продажей ее особняка.

Героиня светской хроники отреагировала на объявление, выставленное в интернете, и обвинила его авторов в желании нажиться на чужом имени. Об этом она написала в Instagram.

«Друзья, не ведитесь на мошенников. Я ничего не продаю. На фото стоит дом, похожий на мой. Вот так действуют мошенники. Я звоню своему адвокату и в правоохранительные органы», — заявила Волочкова.

Она обратилась к агентствам, занимающимся продажей недвижимости, и посоветовала им самим разрабатывать красивые интерьеры, а не использовать в личных целях созданный ею дизайн.







Пятница, 6 декабря 2019 г. 114

Источник: Портал Информер